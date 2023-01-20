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TOGG Ön Sipariş Süreci İçin Mobil Uygulama Yayına Alındı!

TOGG Şubat ayından itibaren ön sipariş sürecinin de gerçekleştireceği Togg'un Trumore uygulaması 20 Şubat saat 15.00'da App Store, Google Play ve AppGallery'de yayına alma kararı verdi.

Mustafa

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TOGG Mobil Uygulama

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Ülkemizin otomotiv konusunda en büyük adımı olan TOGG şimdiden oldukça büyük bir kitleye sahip olmuş durumda. Türkiye’deki otomotiv alanın en büyük adımlardan birisi olan TOGG Şubat ayından itibaren ön sipariş sürecinin de gerçekleştireceği Togg’un Trumore uygulaması 20 Şubat saat 15.00’da App Store, Google Play ve AppGallery’de yayına alma kararı verdi.

Türkiye’de ve Dünyada oldukça merakla beklenen TOGG ön sipariş için mobil uygulamasını 20 Ocak 2020 saat 15.00 itibarıyla yayına alarak artık araçların kısa bir süre içinde sürücüler ile buluşturmayı hedeflemekteler. Togg’un şubat ayından itibaren başlatacağı ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery uygulamalarından ulaşabilecekler.

Togg’un, mobil uygulaması ile birlikte finansal teknoloji, sigorta teknolojileri, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi üstün teknolojiler ile donatılmış ve kişiselleştirilmiş kullanıcıların daha kolay şekilde verilere erişmesi için iyi bir deneyim sunacaklarını belirtti.

TOGG Mobil Uygulama

Ön sipariş konusuna değinecek olursak; Ön siparişlerin şubatın ikinci yarısından itibaren başlatmayı hedeflediklerini belirttiler. Ekstra olarak siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim etmeyi planlamaktalar.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, TOGG araçları içinde şu ifadeyi kullandı ” TOGG için testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra araçlarımız trafiğe çıkmaya hazır olacak dedi.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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