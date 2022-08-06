TOGG, Şarj Süresi İle Güven Verdi!

Ülkemizin geleceğe yönelik en büyük yatırımı olan TOGG, geçtiğimiz günlerde bir dizi testler geçti. Yapılan testlerde TOGG, 25 dakika şarj edilmesi kullanıcılara ve izleyenlere büyük güven verdi.

Gemlik tesislerinde çalışmalar son gaz devam ederken, geçtiğimiz günlerde tesislerden bir haber geldi. Tesislerin içerisine ilk TruGo şarj cihazının kurulduğu açıklandı. Yapılan açıklama videosunda TOGG’da gözlerden kaçmadı. TruGo cihazının kullanıcılar için muhteşem bir deneyim sunacağı dile getirildi.

Bu haftanın başlarında TOGG, Trugo firmasına şarj desteği için başvuruda bulunmuştu. Başvurucu sonucunda TOGG başarı ile beraber şarj ağ işletmeciliği lisansını aldı. Yapılan lisans anlaşması sonucunda, 81 ilde 600’den fazla bölgeye 1000 adet yüksek performans şarj ağı inşa edileceği duyuruldu.

TruGo ile yapışan anlaşmanın sonunda TOGG, doluluk oranını 25 dakika içinde %80’e ulaştırabilecek. Böylece hem Avrupa hem de Asya pazarında elektrikli otomobil pazarına dahil olacağız diyebiliriz.

TOGG, şarj istasyonlarının yerlerini belirlemeye başladı. Geçen günlerde yapılan toplantı ile beraber hangi noktalara şarj istasyonu kurulması gerektiğiydi. Toplantı sonrasında yoğun olan yol güzergahlarında 25 KM aralıklarda şarj istasyonları yapılacak. Bu sayı yoğunluğun az olduğu bölgelerde 50 KM aralıklarla olacak.

Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek Trugo, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

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