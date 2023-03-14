Ana SayfaOtomobilTogg T10X Modelinin Fiyatı ve Versiyonları Resmen Açıklandı!

Togg T10X Modelinin Fiyatı ve Versiyonları Resmen Açıklandı!

Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
16
togg fiyatı belli oldu

Battlefield 2042 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Günümüzün en ünlü FPS aksiyon oyunlarından biri olan ve yıllardır oyun piyasasını kasıp kavuran Battlefield...

Ülkemizde üretilen yerli otomobil Togg, merakla beklenen ilk SUV modeli Togg T10X için fiyat ve versiyon detaylarını paylaştı.

Son yıllarda yerli otomobil konusunda çalışmalarını hızlandıran Togg, 29 Ekim’de Gemlik’te açılan fabrika ile beraber çalışmalarını hızlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda belli olan tanıtım ve fiyat tarihini nihayet sonuca kavuştu. İlk teslimat Mart ayının sonunda olacak Togg için fiyat tarafı netlik kazandı.

Togg markasının ilk modeli olan C SUV için “T10X” ismi onaylandı. İsmin yanı sıra versiyonları ve fiyatı da belli olan Togg T10X modeli, ön siparişe açıldı.

Togg fiyat listesi ve versiyonları şu şekilde;

  • V1 RWD Standart Menzil(314 KM) – 953 bin TL
  • V2 RWD Standart Menzil(314 KM) – 1 milyon 55 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil(523 KM) – 1 milyon 215 bin TL

Togg tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg’un resmi internet sitesi üzerinden ön siparişler alınacak.

Togg’un Bursa Gemlik’teki üretim üssünde 29 Ekim’de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030’a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

Tesla Cybertruck için Daha Fazla Personel İşe Alıyor!

-- Reklam --

Tesla Cybertruck için Daha Fazla Personel İşe Alıyor!

Tesla, bir süredir Cybertruck üretimini kurmaya çalışıyor ve personel işe alım çabaları bu yöndeki en son adım. Kamyon üretimi...
Önceki İçerik
Battlefield 2042 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Sonraki İçerik
Punisher Karakteri Yeniden Ekranlara Geliyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021