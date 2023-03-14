Togg T10X Modelinin Fiyatı ve Versiyonları Resmen Açıklandı!

Ülkemizde üretilen yerli otomobil Togg, merakla beklenen ilk SUV modeli Togg T10X için fiyat ve versiyon detaylarını paylaştı.

Son yıllarda yerli otomobil konusunda çalışmalarını hızlandıran Togg, 29 Ekim’de Gemlik’te açılan fabrika ile beraber çalışmalarını hızlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda belli olan tanıtım ve fiyat tarihini nihayet sonuca kavuştu. İlk teslimat Mart ayının sonunda olacak Togg için fiyat tarafı netlik kazandı.

Togg markasının ilk modeli olan C SUV için “T10X” ismi onaylandı. İsmin yanı sıra versiyonları ve fiyatı da belli olan Togg T10X modeli, ön siparişe açıldı.

Togg fiyat listesi ve versiyonları şu şekilde;

V1 RWD Standart Menzil(314 KM) – 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil(314 KM) – 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil(523 KM) – 1 milyon 215 bin TL

Togg tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg’un resmi internet sitesi üzerinden ön siparişler alınacak.

Togg’un Bursa Gemlik’teki üretim üssünde 29 Ekim’de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030’a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

Tesla Cybertruck için Daha Fazla Personel İşe Alıyor!