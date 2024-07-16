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Oyun

Toplam Değeri 2400 TL Olan 3 Oyun Amazon’da Ücretsiz Oldu!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
16 Temmuz 2024
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Günümüzün en büyük şirketlerinden olan Amazon, Prime hizmet ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Temmuz ayında Amazon Prime’da toplam değeri 2400 TL olan 3 oyun ücretsiz hale geldi.

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve yükselen fiyatlar yüzünden oyunseverler istedikleri oyunlara rahatlıkla kavuşamıyor. Durum böyleyken oyunseverler sıklıkla ücretsiz oyun ve büyük indirimleri kovalıyor. Epic Games ve Steam sık sık indirim ve ücretsiz oyun dağıtsa da, Prime Gaming hizmeti de oyuncuları mutlu ediyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde size müjdesini verdiğimiz o gün sonunda geldi. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Chivalry II ve Suicide Squad: Kill the Justice League, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar Amazon Prime abonelerinin kütüphaneye eklenmesini bekliyor.

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Toplam değeri 2400 TL olan 3 oyun için kısıtlı zamanınız bulunuyor. Tüm bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için son günün 18 Temmuz 2024 olduğunu hatırlatmak isteriz.

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