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True Detective İkilisi Yeniden Bir Araya Geliyor!

Unutulmayan diziler arasında yer alan True Detective dizisinde ilk sezon baş rollerini paylaşan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson yeni bir komedi dizisi için bir araya geliyor.

İbrahim Özbek

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true detective

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Unutulmayan diziler arasında yer alan True Detective dizisinde ilk sezon baş rollerini paylaşan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson yeni bir komedi dizisi için bir araya geliyor.

HBO yapımı olarak yayın hayatına başlayan efsane dizi True Detective, kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Özellikle baş rollerde yer alan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Normal hayatta da sıkı bir dost olan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson ikilisi, Apple TV+’da yer alacak, on bölümden oluşan ve her biri yarım saat sürecek olan dizi, “tuhaf ve güzel bir bağ” ile birbirine bağlanan bir çiftin aşk hikâyesinde yer alacak. İkilinin arkadaşlıklarının, bahsi geçen ailenin Matthew’un Teksas’taki çiftliğinde beraber yaşamaya başlamasıyla nasıl bir testten geçeceğini gösterecek.

true detective

Dizinin yayın tarihi ve detaylı oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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