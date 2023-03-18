True Detective İkilisi Yeniden Bir Araya Geliyor!

Unutulmayan diziler arasında yer alan True Detective dizisinde ilk sezon baş rollerini paylaşan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson yeni bir komedi dizisi için bir araya geliyor.

HBO yapımı olarak yayın hayatına başlayan efsane dizi True Detective, kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Özellikle baş rollerde yer alan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Normal hayatta da sıkı bir dost olan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson ikilisi, Apple TV+’da yer alacak, on bölümden oluşan ve her biri yarım saat sürecek olan dizi, “tuhaf ve güzel bir bağ” ile birbirine bağlanan bir çiftin aşk hikâyesinde yer alacak. İkilinin arkadaşlıklarının, bahsi geçen ailenin Matthew’un Teksas’taki çiftliğinde beraber yaşamaya başlamasıyla nasıl bir testten geçeceğini gösterecek.

Dizinin yayın tarihi ve detaylı oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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