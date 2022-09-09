Tüm Apple iPhone 14 modelleri 6GB RAM ile geliyor

Geçtiğimiz iki yılda, Apple‘ın Pro ve Pro olmayan iPhone’larını birbirinden ayırmasının birçok yolundan biri RAM kapasitesiydi. iPhone 12 ve 12 mini‘nin her biri 4GB RAM‘e sahipken, 12 Pro ve 12 Pro Max 6GB RAM ile donatıldı. Aynı senaryo geçen yıl 13 mini ile oynandı ve iPhone 13 yine 4GB RAM kullandı, 13 Pro ve 13 Pro Max ise 6GB RAM ile üstünlüğü elinde tuttu.

Şimdi, Xcode 14 beta, tüm iPhone 14 modellerinin 6GB RAM aldığını doğruladı. Bu, iPhone 11 serisinden bu yana ilk kez tüm yeni modellerin aynı miktarda RAM aldığı anlamına geliyor. Önceki söylentiler, iPhone 14 Pro serisinin daha hızlı LPDDR5 RAM getireceğini, normal 14 modelin ise LPDDR4X RAM‘e bağlı kalacağını öne sürdü, ancak yeni Xcode raporundan bu konuda herhangi bir onay alamadık.

Yeni iPhone 14 serisine ve Apple’ın diğer yeni ürünlerine ilişkin tüm ayrıntılar için buradaki ayrıntılı kapsam özetimize göz atın.