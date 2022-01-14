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Tüm Twitter Spaces Sunucularında Ses Kaydı Mümkün!

Artık Twitter Spaces sunucularında ses kaydı mümkün

Mustafa

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Twitter Spaces

Artık Twitter Spaces sunucularında ses kaydı mümkün. Bunun için ayrıcalıklı birkaç kişiden biri olmanıza gerek yok. Twitter, tüm Android ve iOS kullanıcılarına ev sahipliği yaparken Spaces kaydedebileceğini duyurdu. Daha önce olduğu gibi, başlamadan önce “kayıt alanı” arasında geçiş yapmanız yeterlidir. Oradan, sesiniz ilk akıştan 30 gün sonra herkese açık dinleme ve paylaşım için hazır olacaktır.

Toplantı sahipleri kayıtları istedikleri zaman silebilir. Ancak Twitter, hizmet şartları ihlali raporlarını doğrulamak için ses dosyalarını 120 güne kadar saklayacaktır.

Twitter Spaces ses kaydı

Bu düzenleme, Spaces’ta düzenli olarak gösteriler ve toplantılar düzenlemek isteyen içerik oluşturuculara yardımcı olacak. Artık klipleri ayrı ayrı kaydetmek zorunda kalmadan en azından geçici olarak gösteri sonrası dinleme sunmak çok kolay. Bu aynı zamanda Twitter’ın Kasım ayında kayıt ekleyen Clubhouse’dan gelen rekabeti savuşturmasına da yardımcı olacak gibi.

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