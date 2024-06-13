Tüm Zamanların En İyi Yerli Filmleri

Belki biraz kahkaha veya hüzüne ihtiyacınız varsa film izlemek size iyi gelecektir. Biz de bu yazımızda en iyi yerli filmleri bir araya getirmeye karar verdik. İşte en iyi yerli yapım filmler listemiz…

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Canım Kardeşim (IMDb: 8.7)

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, beraberce yokluk içinde ancak kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak için tek umutları Kahraman’ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır. İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle beraber geri dönüşü olmayan bir biçimde sarsılacaktır. Kahraman’ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacı olacaktır.

Susuz Yaz (IMDb: 8.0)

İzmir’in Urla ilçesinin Bademler köyünde 9 ayda çekilen film susuzluk ve kadınsızlık temasını işler. Necati Cumalı’nın avukatlık yaptığı yıllardaki gözlemlerine dayanan bu psikolojik – toplumsal filmde çiftçi Osman arazisinde çıkan suyu kendi başına sahiplenmek ister, ancak suya ihtiyaçları olan diğer köylüleri karşısına alır. Bu çatışmada hapse düşen kardeşi Hasan’ın karısı Bahar’a da göz koyar

Hababam Sınıfı (IMDb: 9.3)

Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut ); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, nam-ı diğer Hababam Sınıfı’nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

Nefes: Vatan Sağolsun (IMDb: 8)

Bu film, Güneydoğu’da Irak sınırına yakın bir ilçedeki komando tugayında bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi’ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı komutasındaki 40 askerin hikâyesi aktarmaktadır. Buz gibi sulardan geçtiler, tepelere tırmanıp, yamaçlardan indiler. Güneşte kavruldular, iki gün iki gece. Ellerinde tüfekleri. Sırtlarında evleri. Yüreklerinde sevdikleriyle. Sınır nedir, neresidir bilmezdi çoğu. Emir almadıkları, emir de vermedikleri bir hayattan, her şeyi emirle yaptıkları bir hayata geçtiklerinde sınırları da gördüler. Mevzilerde beklediler. Korudukları telsizden analarıyla, babalarıyla, sevgilileriyle görüşebilmek için telefon sırası beklediler. Kendilerini neyin beklediğini bilmeden günlerce, aylarca beklediler Karabal Tepe’de.

Babam ve Oğlum (IMDb: 8.2)

Babam ve Oğlum’da, Deniz karakteri 12 Eylül darbesinin yıktığı hayatlardan birinde yetişmektedir. Annesini henüz doğmadan önce kaybetmiş, bir gazetede yazar olarak çalışan babası tarafından mütevazi bir evde yetiştirilmiştir. Babası dışında tanıdığı tek bir akrabası bile yoktur. Ta ki babası Sadık, bir gün Deniz’i şaşırtacak bir haberle gelene kadar. Deniz artık babasıyla birlikte, hiç görmediği dedesinin yanında, küçük bir kasabada yaşayacaktır.

Bizim İçin Şampiyon (IMDb: 8.3)

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot; at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır.

Kış Uykusu (IMDb: 8.1)

Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya’ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer.

Ahlat Ağacı (IMDb: 8.1)

Sinan oldum olası edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve yazar olmak istemektedir. Anadolu’da doğduğu köye dönen genç adam kitabını bastıracak parayı bulmak için tüm enerjisini harcamaya başlar ancak babasının geçmişten kalan borçları başına dert olacaktır.

Eşkıya (IMDb: 8.2)

Eşkiya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç… 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran’ ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Bu en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul’ a gitmiştir. Baran da onu bulmak üzere İstanbul’un yolunu tutar.

Her Şey Çok Güzel Olacak (IMDb: 8.1)

Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un sorunlu abi kardeş ilişkisini beyazperdeye yansıttığı bu özel filmde Nuri, gereksiz yere karıştığı bir kavga sırasında üç yıldır görmediği kardeşi Altan ile karşılaşır. Bu rastlantı; aradan geçen bunca zamandan sonra bu iki kardeş için sürpriz olmuştur.

Selvi Boylum Al Yazmalım (IMDb: 8.6)

İlyas, Asya’nın yaşadığı köyde yapılan baraj inşatında çalışan İstanbul’lu bir kamyon şoförüdür. Birbirlerini görür görmez aşık olan Asya ve İlyas kaçmaya karar verirler ve daha sonra evlenirler. Bu evlilikten Samet adında bir çocukları olur. İlyas, kamyon şoförü olduğu için sık sık uzun yola çıkar. Bu nedenle Asya çoğu zaman Samet ile yalnız kalır. Bir gün yine yola çıkan İlyas, yolda kalmış bir yolcu minibüsünü halatla çekerek kurtarır. Bu durumu öğrenen kamyonun sahibi şirket İlyas’ı şoförlükten alıp bakım servisine verir.

Koku (IMDb: 8)

Felsefe profesörü olan İlhan, annesinin kardeşine olan düşkünlüğü nedeniyle ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Kendi ailesine sahip olmak isteyen İlhan, menepoza girdiğini öğrenmesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Bir an önce çocuk sahibi olmaya karar verir ancak sevgilisinden ayrılmıştır. Felsefe profesörü olan İlhan, annesinin kardeşine olan düşkünlüğü nedeniyle ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Kendi ailesine sahip olmak isteyen İlhan, menepoza girdiğini öğrenmesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Bir an önce çocuk sahibi olmaya karar verir ancak sevgilisinden ayrılmıştır.

Kelebeğin Rüyası (IMDb: 7.8)

Zonguldak’ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa’da da çetin bir savaş yaşanmaktadır. Belediye Başkanı’nın kızı Suzan’ın Zonguldak’a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer’in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940’lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer’in hem kendi gelecekleri, hem de dünyanın gidişatı hayra alamet değildir…

Züğürt Ağa (IMDb: 8.7)

Haraptar adlı köyün haşmetli ağası, her gün yeni bir karı isteyen babası Abdo’yla yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey tersine gelişir. Yanaşmalarının küçük kızıyla gerdeğe giren baba, yaşamını yitirir. Köylüler ağanın ürünlerini çalıp satarlar. Kuraklık nedeniyle topraklarını da baraj yapmak isteyen politikacılara satarak kendini kente atan ağa, burada da tutunamayacaktır. Karısına varıncaya kadar herkesin terk ettiği ağaya sadık kalan yalnızca yanaşmanın kızı Kiraz’dır.

Yol (IMDb: 8.1)

İmralı Cezaevi’nde yatan beş mahkum, kendilerine verilen bir izin sayesinde bir haftalığına köylerine dönebileceklerdir. Ancak yol uzundur, yol tehlikelidir, yol can alır. Dışarıdaki dünya içeridekinden hiç farklı değildir. Zulüm her yerdedir, bu topraklarda insan olmak hiç kolay değildir.

Tabutta Rövaşata (IMDb: 7.8)

Rumelihisar sokaklarında yaşayan Mahsun çevresi tarafından sevilen yoksul ve kimsesiz bir adamdır. Hayatta hiçbir amacı olmayan bu adam otomobil çalarak hayatta kalmaktadır. Yaşamdaki tek tutkusu olan otomobilleri geceleri çalan Mahsun; sabaha kadar bu arabalarla gezer ve sabah olduğunda arabayı aldığı şekliyle aldığı yere bırakır. Bir gün sürekli takıldığı kahveye gelen bir kıza aşık olan Mahsun kalacak hiçbir yeri olmayan bu kıza odasını açar. Fakat kız bu iyiliği kötüye kullanarak Mahsun’un hayatında onarılmayacak yaralar açacaktır.

Vizontele (IMDb: 8)

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu’ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir.

Bir Zamanlar Anadolu’da (IMDb: 7.9)

Film, Anadolu’daki Keskin kasabasının çevresindeki kırsal alanda, yerel savcı, polis komiseri, doktor ve jandarmanın, Kenan adlı şüphelinin ve erkek kardeşinin itiraf ettiği bir cinayetin cesedini arama sürecini ele alır. Issız taşra tepelerde Kenan’ın tam yerini bilmediğini itiraf etmekle zorlanması aramanın beklenenden daha zor olmasına ve daha uzun sürmesine sebep olmaktadır.

Kibar Feyzo (IMDb: 8.7)

Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sevdiği kadın olan Gülo’yu babasından istemeye karar verir. Gülo köyün ağası Maho Ağa’nın kızıdır ve Maho Ağa kızını en çok başlık parası verenle evlendirecektir. Bu aşamada Feyzo’nun rakibi Bilo’dur. Ancak türlü taktiklerle kızı almayı başaran Feyzo, başlık parasının yarısını verir. Diğer yarısı ise Ağa’ya yaptığı senetlerle ödenecektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa Ağa, kızını geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Feyzo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer. Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo’yu değiştirecek, köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini sağlayacaktır.

Şaban Oğlu Şaban (IMDb: 8.7)

Aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan’ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban’ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.

Birleşen Gönüller (IMDb: 7.7)

Dünya Savaşı döneminde geçen filmde, yolları trajik bir şekilde ayrılan iki aşığın hikayesi ele alınıyor. Niyaz ve Cennet yeni evli bir çifttir. Ancak alevlenen savaş, yaşadıkları köye kadar yaklaşır ve Nazi işgalinden kaçmak isterken yolları ayrılır. Niyaz trenden atlar, Cennet ise atlayamadan yakalanır. Doğumunu dahi trende yapar ve birçok sefaletle tek başına yaşamak zorunda kalır. Takvimler 1990 yılına ilerler ve tıpkı onlar gibi birbirlerine aşık bir çift Türkiye’den Kazakistan’a gider. Amaçlarıysa çorak topraklarda okul inşa etmektir.

Tosun Paşa (IMDb: 9)

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla’yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları’na vermeye karar verir. Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban’ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla’ya âşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

7. Koğuştaki Mucize (IMDb: 8.2)

Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (IMDb: 7.6)

Ankara’da emekli polislerin yakın akrabalarına karşı işlenen cinayetler sonucu Behzat Ç. ve ekibi olayı araştırmakla görevlendirilir. Emekli polislerle ilgili araştırma yapan Behzat Ç. bu polislerin sicil kayıtlarının ortadan kaldırıldığını görür. Gizli bir geçmişi paylaşan bu polislere dair attığı her adım engellenmek istenen Behzat Ç. hem seri katil hem de emniyet teşkilâtındaki üstleriyle mücadele ederek olayı çözmeye çalışır.

Çöpçüler Kralı (IMDb: 8.6)

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer’e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer’i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.

Neşeli Günler (IMDb: 8.7)

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur. Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar.

Çiçek Abbas (IMDb: 8.1)

Çiçek Abbas, Şakir adında bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve âşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar.

Bizim Aile (IMDb: 8.4)

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta’nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır.

Süt Kardeşler (IMDb: 8.9)

Herkesin hayal ettiği ancak kimselerin sahip olamadığı bir konağın sahibi olan Melek Hanım, Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı, sütoğlu olan Şaban ile karıştırınca eve alır. Maço Abisi Hüsamettin’e ise eve aldığı Ramazan’ı damadı olarak tanıtacaktır. Gün gelince konağa gerçek Şaban gelecektir ve o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ağır Roman (IMDb: 7.7)

Kolera adlı sokakta, yaşamın bir kıyısında kendi algılarınca var olmayı başaran bir grup insan yaşamaktadır. Her yerde olduğu gibi burada da kendi içinde bir düzen söz konusudur. Örneğin Arap Sado, bu sokaktaki hakimiyetini, Salih’e devreder. Salih, ailenin küçük oğludur ve aslında böyle bir sorumluluk için pek de hazır olduğunu söylenemez. Bir gün arka sokaklarda bir kargaşa ve olay yaşanır. Salih, bu esnada bir kadına aşık olur. Tina, onu büyüler.

Sen Aydınlatırsın Geceyi (IMDb: 7.8)

Cemal, Manisa’nın Akhisar kasabasında babasıyla yaşayan ve kendi berber dükkanlarında çalışan bir adamdır. Kendi halinde gibi görünen Cemal’in içine bir sıkıntı çöker, kendisi bile ne olduğunu bilemez… Öte yandan hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bu kasabada, gayet sıradan gibi görünen insanların olağanüstü güçleri vardır. Kimi zamanı durdurur, kimi duvarların ardını görür, kimi ölümsüz. Ama hiçbiri de süper kahraman değildir. Herkes her şeyi bilir ve normal hayatına devam eder..

Gelin (IMDb: 7.8)

Meryem, evi terk edip bir fabrikada iş bulur. Oysa aile reisleri Hacı İlyas gelininin evden kaçıp fabrikada çalışmasını onur meselesi yapar. Bu lekenin temizlenmesi için Meryem in kocası olan oğlu Veli’ ye baskı yapar. Veli silahıyla Meryem’i öldürmek için fabrika çıkışı önüne geldiğinde karı-koca birbirlerine sarılıp, özgürce aydınlık bir mutluluğa omuz omuza yol alacaklardır.

G.O.R.A (IMDb: 8.1)

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif’in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır. Gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar. Ancak yaşayacağı maceralar, onun bu gezegende aşk ile burun buruna gelmesine de neden olacaktır

Çatlak (IMDb: 8.7)

Fatih, İngiltere’de çalışırken maddi olarak sıkıntıya düşünce, kendisi gibi göçmen olan arkadaşı Ayhan’dan borç alır. Ancak Fatih, aldığı yüksek miktardaki borcu bir türlü ödeyemez. Bu durum üzerine Ayhan bir gün Fatih ve ailesinin evine ziyarete gider ve verdiği parayı geri ister. Bu borç, çoğu aynı apartmanda yaşamını sürdüren ailenin bireylerinin, bir mangal akşamında bir araya gelmesine neden olur.

Gelincik (IMDb: 8.7)

Görevinden ayrılan bir polis olan Ayhan, yıllarca mücadele ettiği her şeyi ardında bırakarak kendisine yeni bir yaşam kurmaya karar verir. Şehirden uzakta bulunan bir orman evine yerleşen Ayhan, burada avcılık yapar. Ava çıktığı bir gün bir gelincik vuran Ayhan, bu sırada ortaya çıkan Karadayı’dan gelincikler hakkında tuhaf bir kehanet öğrenir. Gelincikler konusunda kendisini uyaran Karadayı, tuhaf olduğu kadar iyi bir insana benzemektedir. Ayhan, ardında bıraktığı anılarıyla yüzleşirken bir yandan da kendisine musallat olan gelincikle mücadele etmek zorunda kalır.

Muhsin Bey (IMDb: 8.5)

İstanbullu Muhsin Bey, Türk musikisine ve çiçeklerine düşkün, değerlerine bağlı bir ‘eski usül’ adamdır. 80’lerde hızla değişen şehire; köyden kente göçün getirdiği kültür erozyonuna yabancı ve ilkeleriyle yaşayan bir adam. Bir gün kaset çıkarmak için şehre gelmiş, yanık sesli türkücü Ali Nazik’le yolları kesişir. Muhsin Bey, Ali’yi şöhretle tanıştırabileceğini düşünür. Bu iki ayrı dünyanın insanı böylece, zorlu bir işbirliğine girerler. Dünyaların ne kadar ayrı olduğunu anlamaları içinse, elbette zaman gerekecektir.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (IMDb: 8.4)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu; ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru; üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya; 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde; Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

Zübük (IMDb: 8.6)

İbrahim Zübükzade, mesleğinden ihraç edilmiş bir siyasetçidir. Sözünde durmayan, ahlaksız bir adamdır. Gazeteci Yaşar, gazetede yayınlamak istediği yazı dizisi için Zübükzade’nin yaşam öyküsünü öğrenmek ister. Gittiği köyü Gülören’de karşılaştığı köylüleri Zübükzade’yi nefretle anarlar. Yaşar’ın köylüden aldığı bilgiye göre Zübük iş hayatına bir dairede katip olarak başlamış, kısa sürede aldığı rüşvetlerle zengin olup çıkmıştır. Foyası ortaya çıkınca kovulan Zübük, Destek Partisi’ne girip yağcılıkla ocak başkanlığına yükselir. Girdiği her yere de rüşveti bulaştırır. Muhalefet partisinden olan Kadir Ağa’nın kızı Yektane’yi evlenme vaadiyle kandırıp birlikte olur.

Ayla (IMDb: 8.4)

Senaryosu Yiğit Güralp’e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Hedefte Vuruşanlar (IMDb:9.4)

Çetin İnanç’ın yönetmenliğini yaptığı ve 1969 yılında yapılan bu film; IMDb’de en yüksek puanı alan film olarak karşımıza çıkıyor. Kanun dışı bir adamın benzersiz öyküsünü anlatan Hedefte Vuruşanlar; eski dönem Türk sinemasını da gözler önüne seriyor.

Müslüm (IMDb:7.7)

Muhteşem ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine; çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanıyoruz.

AROG (IMDb: 7.4)

Halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla G.O.R.A. gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir. Yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir. Komutan Logar, Arif’i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar.

Fetih 1453 (IMDb: 6.6)

Fetih 1453, İstanbul’un Fethi’ni konu alan ve Ulubatlı Hasan’ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanan 2012 Türkiye yapımı tarihî drama türündeki sinema filmi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy’un üstlendiği filmin senaryosu Atilla Engin tarafından yazılmış ve Erkan Özekan tarafından kurgulanmıştır.

Arif V 216 (IMDb: 7.1)

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır.

Kurtlar Vadisi Irak (IMDb: 5.7)

Kuzey Irak’ta görevini icra etmekte olan Üsteğmen Süleyman Aslan, Çuval hadisesini yaşamış olan askerlerden biridir. Olanları askerlik onuruna yakıştıramayan üsteğmen ardında Polat Alemdar’a yazılmış bir mektup bırakarak intihar eder. Kendisi de devlet adına çalışan bir istihbaratçı olan Polat, onuru uğruna intihar eden bu askerin son arzusu karşısında kayıtsız kalamaz ve adamlarıyla beraber Kuzey Irak’ın yolunu tutar.