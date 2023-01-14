Türk Mobil Yarış Oyunu Racing Kingdom Duyuruldu!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık bilgisayar oyunlarının yanında mobil oyunlarda göze çarpar oldu. Bugünkü yazımızda sizlere Türk yapımı mobil yarış oyunu olan Racing Kingdom oyunundan bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi mobil oyun platformunda birden fazla oyun türü bulunmakta ama bu oyun türlerinden en çok tercih edilen oyun türü yarış oyunları olmakta sebebi ise fps oyunları mobilde aslında biraz daha zor oynanmakta fakat yarış oyunları o durumda yer almıyor.

Oyun dünyasına yeni giriş yapan Racing Kingdom ise yayınladığı fragman ile oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı. Özellikle mobil oyun olmasına rağmen grafikleri oldukça dikkat çekici gözüküyor.

Oyun içinde birden fazla yarış arabası ve spor araba bulunurken bu araçları kendinize özel kişiselleştirme yapabileceksiniz. Ve yapımcı şirket oyun için ayrıca düşük sistemli telefonları unutmayıp oyunu onlar içinde optimize etmeye çalıştıklarını belirtti.

Oyunun çıkış tarihi hakkında ise yapımcı şirket oyunu 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlamaktalar.

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