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Twitch Abone Rekoru Kırıldı!

Ünlü Twitch yayıncısı Kai Cenat, 4.7 milyon abone sayısını ulaşarak en çok abone sayısına ulaşan yayıncı oldu.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler canlı yayın akış yayıncılarından Kai Cenat, Twitch abone rekorunu egale etti.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok platform hayatımıza dahil oldu. Özellikle Twitch insanlar için hem yeni bir gelir kapısı olurken, hem de izleyenler için keyifli anlar sunmaya başladı. Türkiye’de de oldukça popüler olan bu platform Türk izleyicileriyle daha çok oyun yayınları ile buluşuyor.

Twitch üzerinde desteklediğiniz yayıncılara hem bağış hem de abonelik sağlayarak maddi destek sağlayabiliyorsunuz. Ünlü Twitch yayıncısı Kai Cenat, abonelik sayısını o kadar artırdı ki, yeni bir rekoru eline aldı.

kai cenat

Kai Cenat, aslında ününü YouTube içerikleri ile kazandı. Daha sonrasında Twitch dünyasına giren Cenat, kısa sürede zirvede olmak için bir kampanya başlattı. “Cenat’a Abone Ol” kampanyası ile beraber Şubat ayı boyunca yayında olan Cenat, kısa sürede büyük sayıda takipçilere ulaşdı.

Kai Cenat, bu yayın maratonu sayesinde toplamda 300.000 aboneyi kendine çekti. Bununla birlikte takipçi sayısında da ciddi artış görerek Twitch’te 4.7 milyon takipçiye ulaştı. Böylece Cenat, Twitch abone rekorunu egale etmiş oldu.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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