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Twitch, Reklamları ve Daha Fazlasını İyileştiriyor!

Canlı yayın akış platformu Twitch, hem içerik üreticileri hem de kullanıcılar için birçok yeni özellik getirmeyi hedefliyor.

İbrahim Özbek

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Canlı yayın platformu Twitch, videodan önce gösterilen reklamlardaki değişiklikleri, yeni sohbet katılım araçlarını ve kullanıcıların marka anlaşmalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak daha fazla seçeneği içeren 2023 özellikleri yol haritasını açıkladı.

Videonun ortasında gösterilen reklamlar için Twitch, kullanıcılara izledikleri yayının bir reklam arası vermek üzere olduğunu bildiren araçlar da deniyor. Twitch’in bu promosyonlar için bir erteleme seçeneği bile ekleyebileceğini açıkladı. Twitch, sponsorluk anlaşmalarını öne çıkarmak isteyen yayıncılar için, bu anlaşmaların platformda daha “etkili ve özgün” hissettirilmesi amacıyla, önce belirli birkaç yayıncı tarafından sahada test edilecek özel varlıklar üzerinde çalışıyor.

Kanal görünümleri ve tıklanabilir marka grafiklerinden başlayarak, yayıncılar bu marka varlıklarını akışlara, sohbetin üstüne ve kanal sayfanızdaki diğer yerlere kolayca yerleştirerek daha az rahatsız edici ve daha ilgi çekici bir sponsorluk deneyimi sunabilir.

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Bir kanalı yönetmenin teknik tarafında Twitch, izleyici demografisi hakkında daha fazla ayrıntı, bu verilere dayalı en uygun akış süreleri, çevrimdışı akış çözümleri ve masaüstü kullanıcılarının izledikleriyle daha eşit olacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir mobil görüntüleme deneyimi sağlayacak. Twitch ayrıca, TikTok veya YouTube Shorts gibi dikey kısa biçimli video formatları için klipleri dışa aktarmak gibi diğer platformlarda kanalları tanıtmak için kullanılabilecek yeni araçlar yaratmanın yollarını arıyor.

Yayıncılar, bu kliplerden en fazla 20 tanesini bir kanal sayfasına sabitleyebilecek ve bunları ifadelerle geliştirebilecek. Son olarak, yeni bir para kazanma aracı olarak izleyiciler için yeni Sound Bites özelliği kullanıma sunulacak ve izleyicilerin sesli uyarıları tetiklemek için ödeme yapmasına olanak tanıyacak. Twitch, bu özellikler yayına girdiğinde daha resmi duyurular yapmayı planlarken, tüm bu değişiklikler zaman içinde kademeli olarak kullanıma sunulacaktır.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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