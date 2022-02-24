Twitch, Yayıncılara Maaş Bağlayacak! Reklam Teşvik Programı Duyuruldu!

Günümüzün en popüler canlı yayın platformlarından olan Twitch, içerisinde yayın yapan yayıncılara düzenli gelir sağlamayı hedefliyor. Twitch, yeni hayata geçirdiği Reklam Teşvik Programı ile beraber yayıncıların gelirlerini artırmayı istiyor.

Twitch’in aldığı yeni karara göre, yayıncılar yayınlarında reklamlar göstererek düzenli bir gelir elde edebilecek. Reklam Teşvik Programı olarak adlandırılan yeni özellik, yayıncıların ekstra kazanç sağlamasına olanak sağlayacak.

Twitch, yayıncıları yeni gelen bu özelliği, yayına başlamadan önce birkaç basit ayarla beraber aktif edebilecek. Yapılan yayın öncesi ayarlarla beraber yayın sırasında belirlenen zamanlarda reklam gösterilecek. Bu yeni özellik ile beraber bağış ve abonelik alamayan yayıncılarda düzenli bir gelire sahip olacak. Yayıncıların bu özellikten yararlanmasının tek şartı söz verdiği yayın saatini doldurması olacak.

Reklam Teşvik Programı ile beraber birçok kullanıcı heyecanlanmış durumda. Sadece belirtilen şartları kabul eden yayıncılar bu özellikten faydalanabilecek. Söz verdiği yayın saatini dolduran yayıncılar, reklam gelirlerini kendi hesabına aktarabilecek. Bağış ve abonelik ile de gelirlerini artırmaya devam edebilirler.

Twitch Reklam Teşvik Programı Nasıl Kullanılır?

Twitch üzerinde yer alan Reklam Yönetici Paneli’ne giriş yapın.

“Affiliate” menüsüne ulaşım sağlayın.

Yapılan tekliflerden bir tanesi seçin.

Yaptığınız ayarları düzenleyin ve kaydedin.

Özellikle pandemi ile beraber canlı yayın platformlarının popülerliği artış gösterdi. Twitch üzerinde yayın yapan birçok kullanıcı başka platformlara geçiş yaptı. Twitch, bu yeni özelliği ile beraber yeniden kullanıcı sayısını arttıracağa benziyor.

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