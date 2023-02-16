Twitter Artık Esrar Şirketleri İçin Reklam İzni Veriyor

Görünüşe göre Twitter, reklamcılık politikalarında bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Şirket, esrar şirketlerinin markalarını ve hizmetlerini popüler platformda tanıtmalarına izin verecek.

Yeni bir blog gönderisine göre, “İleriye dönük olarak Twitter, reklamverenlerin CBD, THC ve esrarla ilgili ürün ve hizmetler için marka tercihini ve bilgilendirici esrarla ilgili içeriği tanıtmasına izin veriyor.”

Yani kenevir ve benzeri maddelerle ilgili ürünlerin satışını yapan firmalar, sosyal medya şirketinin platformunda ücretsiz olarak reklam verebiliyor. Yine de, nelerin reklamını yapıp yapamayacağınız konusunda bazı kısıtlamalar var.

Ayrı bir rapora göre, reklamların esrarın kendisini doğrudan tanıtması ve hatta satışını teklif etmesi kısıtlandı. Ancak, belirli CBD bazlı ürün türleri için bazı istisnalar var. Bunun dışında, esrarla ilgili reklamları kimlerin göreceğini sınırlamak için yaşa ve yere göre kısıtlamalar bile olacak. Politikadaki bu yeni değişiklik, şirketin milyarder Tesla CEO’su Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından gerçekleşti.

Resmi duyuruda Twitter, esrar şirketlerinin platformlarını daha geniş bir kitleye ulaşmak için kullanabileceklerini ima etti. Esrarla ilgili sohbetlerin “evcil hayvanlar, yemek pişirme ve golf gibi konuların yanı sıra fast food, kahve ve likör dahil yiyecek ve içecek kategorileri hakkındaki sohbetlerden daha büyük” olduğunu da sözlerine ekledi.