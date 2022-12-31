Twitter Bir Güncelleme Daha Alıyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, alacağı yeni güncelleme ile beraber arayüzünde büyük değişikliğe gidecek.

Elon Musk’ın satın almasından sonra işler pek istediği gibi gitmese de Twitter, getirmiş olduğu yeni güncellemeler ile beraber kullanıcıların ilgisini yeniden çekmeyi başardı. Her ne kadar tartışmalar devam da etse, Twitter gelecek olan güncelleme ile beraber büyük bir değişiklik yaşayacak.

2023 yılının ilk anlarında gelecek olan arayüz güncellemesi ile beraber yeni Twitter’a merhaba diyeceğiz. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı Tweet’ler ile beraber gelecek olan büyük güncellemenin sinyallerini vermişti. Gelecek olan yeni güncelleme ile beraber artık sayfayı yana kaydırarak takip edilen kişilerin tweet’leri ve diğer gönderiler arasında gezinti yapılabilecek.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.



Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch. — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022

Birçok kesim Twitter’ın bu özelliği daha önce faaliyete geçtiğini ancak beğenilmediğini dile getirdi ancak Elon Musk yeni arayüzün gelmesi tarafında ısrarcı. Şu an için kullanıcılar için nasıl bir değişiklik yaratacağı konusunda pek fikir bulunmuyor. İlerleyen günlerde yeni güncellemenin yayınlanması bekleniyor.

Elon Musk: Twitter CEO’luğundan istifa edeceğim