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Twitter Bir Güncelleme Daha Alıyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, alacağı yeni güncelleme ile beraber arayüzünde büyük değişikliğe gidecek.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, alacağı yeni güncelleme ile beraber arayüzünde büyük değişikliğe gidecek.

Elon Musk’ın satın almasından sonra işler pek istediği gibi gitmese de Twitter, getirmiş olduğu yeni güncellemeler ile beraber kullanıcıların ilgisini yeniden çekmeyi başardı. Her ne kadar tartışmalar devam da etse, Twitter gelecek olan güncelleme ile beraber büyük bir değişiklik yaşayacak.

2023 yılının ilk anlarında gelecek olan arayüz güncellemesi ile beraber yeni Twitter’a merhaba diyeceğiz. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı Tweet’ler ile beraber gelecek olan büyük güncellemenin sinyallerini vermişti. Gelecek olan yeni güncelleme ile beraber artık sayfayı yana kaydırarak takip edilen kişilerin tweet’leri ve diğer gönderiler arasında gezinti yapılabilecek.

Birçok kesim Twitter’ın bu özelliği daha önce faaliyete geçtiğini ancak beğenilmediğini dile getirdi ancak Elon Musk yeni arayüzün gelmesi tarafında ısrarcı. Şu an için kullanıcılar için nasıl bir değişiklik yaratacağı konusunda pek fikir bulunmuyor. İlerleyen günlerde yeni güncellemenin yayınlanması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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