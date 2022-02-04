Twittera Dislike Butonu Geliyor – İşte Detaylar

Geçen yıl Twitter, bazı iOS cihazları için disslike özelliğini test etmişti. Şimdi sosyal medya platformu, bu özelliği hem Android hem de iOS’a getirmek için çaba sarfediyor. Fakat bu disslike butonu biraz farklı işleyecek.

Yeni özellik şu anda Twitter’ın web sürümünde görünecek ve yakında Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunulacak. Kullanıcıların olumlu ve olumsuz oyların sayısını özgürce görebildiği Reddit’in aksine; Twitter’da farklı şekilde çalışacak.

Disslike sayısı kullanıcılar tarafından görülmeyecek; ancak Twitter algoritmasının kullanıcıları için ne tür yanıtların alakalı olduğunu daha iyi anlamasına ve daha iyi bir deneyim sunmasına yardımcı olacak.

Test özelliğinin daha geniş çapta kullanıma sunulması; siteyi kullanıcılar için daha çekici hale getirmek için algoritmalarında; ayar yapmak için yakında platformda sunulan kalıcı bir özellik haline gelecek. Bununla birlikte, insanlar rahatsız oldukları tarzda tweetlerin karşılarına çıkma olasılığını azaltmış olacak.