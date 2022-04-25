Ubisoft, Yeni PvP oyunu Project Q’yu Duyurdu!

Fransız oyun geliştiricisi Ubisoft geçtiğimiz battle royale tarzı bir oyun üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ve bir süredir sızıntıları ile oyun dünyasını merakta bırakan şirket Project Q ismi ile ortaya çıkan oyunu resmi olarak duyurdu. Fakat Ubisoft bu oyunun battle royale tarzında bir oyun olmayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile açıkladı.

Duyuruyu Twitter hesabından yapan Ubisoft, yeni oyunla ilgili; ”Bu sadece bir battle royale oyunu değil’’ dedi. Ayrıca geliştirici, oyunun birden fazla PvP modlarını içereceğini rekabetin tavan yapacağı modların bulunacağını belirtti. Kullanıcılar şu an test aşamasındaki oyuna kayıt olarak gelecek yeniliklere erkenden ulaşabilecek. dedi.

Ubisoft, her ne kadar oyunun battle royale olmadığını belirtse de farklı kaynaklar hala oyunun Fortnite ve Apex Legends gibi battle royale tarzı bir mod gibi olacağı yönünde iddialar bulunmakta Ve önemli bir ayrıntı olan ise Ubisoft, oyunda NFT’lere yer vermeyeceğini belirtti.

Şirket oyun için “Eğlence odaklı bir oyun” cümlesi ifadesini kullandı. Bu da oyuncuların ise nasıl bir oyun ile karşı karşıya kalacakları konusunda iyice meraka düşürmüş durumda. Fakat şirket oyun hakkında daha fazla bilgi vermedi ama yeni çıkacak oyun için test serverleri oluşturup oyuncuların bu testlere katılmalarını rica ettiler.

Buna ek olarak Ubisoft’un açtığı kayıt sayfasında oyuncuların yeni çıkacak oyunu hangi platformlarda oynayabilecekleri de yer alıyor. Kullanıcılar kayıt işlemini gerçekleştirirken; Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 ve PC’ler arasında seçim yapabilir.

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