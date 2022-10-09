Ana SayfaSosyal MedyaÜcretli WhatsApp Premium Geliyor!

Ücretli WhatsApp Premium Geliyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, Premium özelliğinin Beta sürümünde başladığı ve kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara geleceği açıkladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
68
whatsapp-promo

Samsung Global Goals Nedir? Nasıl Para Kazandırır?

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung Dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için...

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, Premium özelliğinin Beta sürümünde başladığı ve kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara geleceği açıkladı.

Meta, geçtiğimiz günlerde tüm platformlarında daha fazla reklam çıkacağı bilgisini tüm teknoloji dünyası ile paylaşmıştı. Çok geçmeden Instagram ve Facebook üzerinde birçok reklam düzenlemesine başlandı. Son olarak ise sosyal medya platformu WhatsApp üzerinde de reklamların çıkabileceği iddialarının sayısı artı.

Bu iddialar devam ederken WhatsApp, Premium özelliğini duyurdu böylece WhatsApp üzerinde de reklamların geleceği dair konular ciddiyet kazandı. Şu an için Beta sürümünde kullanıcıların beğenisine sunulan Premium özelliği kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara geleceğe haberi verildi.

whatsapp premium

Günümüzde birçok sosyal medya platformu reklamlara öncelik vermeye başladı ve içerisinde yer alan içerik üreticilerinin ve büyük markaların dikkatlerini üzerine çekti. Meta şirketi de geçtiğimiz günlerde konu hakkında bilgi paylaştı ve reklamların artacağını açıkladı. WhatsApp tarafında reklamların boyutu ve nasıl olacağı tartışılırken, Premium abonelik hizmeti duyruldu.

Şu an için sadece Beta kullanımında bulunana Premium abonelik sistemi, tüm kullanıcılara kısa süre içerisinde tanıtılacak. Premium sistemin ne kadar ve ne zaman tüm kullanıcılara geleceğine dair net bir bilgi yer almıyor. Teknoloji dünyasında dönen haberler göre bu özelliğin tüm kullanıcılara gelmesi 2023 yılı ile beraber olacak.

En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları

-- Reklam --

Apple iPhone 14 Pro Max İnceleme

2022'de dört yeni iPhone var ve bunlar iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro...
Önceki İçerik
Altın Oran Nedir? Altın Oran Yüze Sahip Ünlüler Kimdir?
Sonraki İçerik
Samsung Global Goals Nedir? Nasıl Para Kazandırır?

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.