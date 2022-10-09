Ücretli WhatsApp Premium Geliyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, Premium özelliğinin Beta sürümünde başladığı ve kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara geleceği açıkladı.

Meta, geçtiğimiz günlerde tüm platformlarında daha fazla reklam çıkacağı bilgisini tüm teknoloji dünyası ile paylaşmıştı. Çok geçmeden Instagram ve Facebook üzerinde birçok reklam düzenlemesine başlandı. Son olarak ise sosyal medya platformu WhatsApp üzerinde de reklamların çıkabileceği iddialarının sayısı artı.

Bu iddialar devam ederken WhatsApp, Premium özelliğini duyurdu böylece WhatsApp üzerinde de reklamların geleceği dair konular ciddiyet kazandı. Şu an için Beta sürümünde kullanıcıların beğenisine sunulan Premium özelliği kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara geleceğe haberi verildi.

Günümüzde birçok sosyal medya platformu reklamlara öncelik vermeye başladı ve içerisinde yer alan içerik üreticilerinin ve büyük markaların dikkatlerini üzerine çekti. Meta şirketi de geçtiğimiz günlerde konu hakkında bilgi paylaştı ve reklamların artacağını açıkladı. WhatsApp tarafında reklamların boyutu ve nasıl olacağı tartışılırken, Premium abonelik hizmeti duyruldu.

Şu an için sadece Beta kullanımında bulunana Premium abonelik sistemi, tüm kullanıcılara kısa süre içerisinde tanıtılacak. Premium sistemin ne kadar ve ne zaman tüm kullanıcılara geleceğine dair net bir bilgi yer almıyor. Teknoloji dünyasında dönen haberler göre bu özelliğin tüm kullanıcılara gelmesi 2023 yılı ile beraber olacak.

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