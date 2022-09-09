Ücretsiz Bir Web Sitesi Nasıl Oluşturulur: Site Oluşturma Kılavuzu

Ücretsiz olarak nasıl web sitesi kuracağınızı merak ediyorsanız veya yeni bir iş fikri deniyor ve bunu para harcamadan internete taşımak istiyorsanız, burada kolay ve ücretsiz web sitesi oluşturucular için harika seçenekler var. Bir web sitesi oluşturmak ve yayınlamak kolay ve tamamen ücretsiz olabilir. Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

1 – İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Seçin

Bir içerik yönetim sistemi, teknik beceri bilgisi gerektirmeden web sitenizdeki içeriği oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. İşte CMS içeren ve web sitenizi hızlı bir şekilde hazır ve çalışır hale getirmenizi sağlayacak ücretsiz ve kullanımı kolay web sitesi oluşturucuları için en iyi seçeneklerimiz:

Wix: Wix.com popüler bir kodsuz web sitesi oluşturucusudur. Sürükle ve bırak özelliği, Wix’i rakiplerinden ayırır. Bu özellik, bir web sitesinin resimler ve metin gibi reklam bileşenlerinin konumlarını, görünmelerini istediğiniz şekle göre hareket ettirmenize olanak tanır, bu da web sayfalarını özelleştirmeyi çok daha kolay hale getirir. Web sitenizi Wix ile ücretsiz olarak oluşturmayı seçtiğinizde, alan adınız Wix’i bir alt alan adı olarak içerecektir (ör.www.işletmeadınız.wix.com). Özel bir alan adı istiyorsanız (örneğin, www.işletmeadınız.com) ücretli bir plana geçmeniz gerekir. Özel bir alan adı daha profesyonel görünse de, Wix’in ücretsiz sürümü, oluşturmaya başlamak için harika bir yerdir ve daha sonra istediğiniz zaman yükseltebilirsiniz.

Weebly: Weebly, Wix ile aynı hizmetleri, özel bir alan adı olmadan ücretsiz bir sürüm ve ücretli bir planla özel bir alana yükseltme seçeneği sunan başka bir web sitesi oluşturucusudur. Weebly, sürükle ve bırak özelliği yerine yapılandırılmış bir düzenleyici kullanır; bu, web sayfalarınızı sütunlara ve satırlara göre düzenlemeniz anlamına gelir. Bu daha az esneklik sağlasa da, yapılandırılmış bir düzenleyici, basit bir özel web sitesi için genellikle fazlasıyla yeterlidir.

WordPress: WordPress ücretsiz bir açık kaynak platformudur; bu, bir web sitesi oluşturup yayınlayabileceğiniz ve tonlarca eklentiyi ücretsiz olarak uygulayabileceğiniz anlamına gelir. Ancak, web barındırma için ödeme yapmanız veya ücretsiz bir web barındırma sağlayıcısı bulmanız gerektiğini (genellikle reklam gösteren, daha az güvenli olan veya düşük performans sunan) unutmayın.

2 – Hesap Oluşturun ve Ayarlayın

Bir web sitesi oluşturucu seçtikten sonra, sonraki adımlar basittir. İlk olarak, e-postanızı, Google hesabınızı veya Facebook’u kullanarak bir hesap oluşturacaksınız. E-ticaret mağazası veya kişisel blog gibi oluşturduğunuz web sitesi türünü belirtmeniz istenebilir.

Wix ile Hesap Açma

Wix’i seçerseniz, ne tür bir web sitesi oluşturduğunuz ve daha önce oluşturup oluşturmadığınız da dahil olmak üzere bir dizi soru sorulur. Ardından, web sitenizi Wix ADI (yapay tasarım zekası) veya bir şablonla oluşturma arasında seçim yapabileceksiniz. Wix ADI rotası daha hızlıdır ve daha az özelleştirilmiştir. Birkaç soruyu yanıtladıktan sonra, sağladığınız özelleştirilmiş görseller ve metinlerle sizin için eksiksiz bir web sitesi oluşturacaktır. Şablon rotası, web siteniz için size hala birçok yapı sunar, ancak web sitenizi tercih ettiğiniz şekilde tasarlayabilmeniz için birçok özelleştirme seçeneği sunar.

Ayrıca bkz: En İyi Wix Alternatifleri 2022

Weebly ile Hesap Açma

Bir Weebly hesabı oluşturduğunuzda, iş veya kişisel kullanım için bir web sitesi oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Weebly’de, yalnızca kişisel kullanım içinse ücretsiz bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Kişisel bir web sitesi seçtiğinizde, bir tema seçmeniz istenecektir. Weebly, sitenizin odağına bağlı olarak iş portföyü, kişisel, etkinlik ve blog gibi farklı temalar sunar. Kaydolduktan sonra Weebly’nin web sitesi düzenleyicisine yönlendirileceksiniz. Resimlerden metne kadar web sitenizi oluşturacağınız yer burasıdır. Seçtiğiniz temaya bağlı olarak, bazı öğeler genellikle yerinde kalır (örneğin, başlıklar veya yazı tipleri), ancak sitenin diğer tüm yönleri özelleştirilebilir.

WordPress ile Hesap Açma

WordPress sizden adınız, e-posta adresiniz ve kullanıcı adınız ile bir hesap oluşturmanızı isteyecektir. Ardından bir alan bulmanız istenecektir. Aynı örneği kullanarak, “işletme adım” için arama yaptığınızda, WordPress size satın alabileceğiniz mevcut alternatifler sunacaktır.

Tamamen ücretsiz sürüm şuna benzer: www.mybusinessname6838183.wordpress.com. Tabii ki, bu tam olarak güzel veya hatırlaması kolay değil, bu yüzden Weebly veya Wix’i daha cazip bir seçim haline getirebilir.

Ayrıca bkz: En İyi WordPress Alternatifleri 2022