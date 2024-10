Ana Sayfa » Oyun Until Dawn Devam Oyunu Geliyor, İşte Detaylar! Oyun Until Dawn Devam Oyunu Geliyor, İşte Detaylar! Emine Emre 3 Görüntüleme

2015 yılında Sony tarafından piyasaya sürülen Until Dawn en sevilen korku ve gerilim oyunlarından biri olarak oyun dünyasında büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Kısa bir süre önce remake versiyonu yayınlanan yapımın yeni oyunu uzun zamandır beklenmekte. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni sızıntılar var; Until Dawn devam oyunu geliyor. İşte ayrıntılar…

Until Dawn Devam Oyunu Geliyor, İşte Detaylar!

Supermassive Games imzalı korku oyunu Until Dawn, en sevilen ve en popüler Playstation oyunlarından biri olarak biliniyor. İnteraktif bir oyun olan Until Dawn kapsamında oyuncu, genç bir grubun yaşayacağı olayları yönlendirme olanağına sahip. Oyucunun verdiği kararlara göre de oyundaki bu genç karakterlerin kaderleri belirlenmiş oluyor. Konsepti gereği oyun son derece ilgi çekici ve heyecan verici olduğu için en sevilen gerilim oyunları arasında yer alıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bu popüler yapımın devam oyunu uzun zamandır beklenmekte idi ve nihayet bu konuda bazı söylemler ortaya çıktı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bazı ünlü isimlerden Until Dawn’ın devam oyunu hakkında açıklamalar geldi. Bu kapsamda Hayden Panettiere ve Peter Stormare bazı açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere bahse konu oyuncular, Until Dawn’daki iki ikonik karakteri canlandırmakta.

Hayden Panettiere Until Dawn’da Sam Giddings’e hayat verirken, Peter Stormare ise Dr. Hill’i canlandırmış idi. Panettiere ve Stormare, verdikleri demeçte Until Dawn devam oyununun geleceğini ima etti. Bu bağlamda Panettiere “Onlar bu seriyi daha da ileriye götürüyorlar” açıklamasında bulundu. Stormare ise Instagram sosyal medya hesabından “Until Dawn devam oyunu remake ile birlikte doğrulandı” açıklamasında bulundu.

Until Dawn 2 Yolda!

Söz konusu açıklamalar elbette resmi duyuru değil ancak Panettiere ve Stormare tarafından dile getirildiği için hayranlar üzerinde, resmi bir açıklama kadar etki yarattı denilebilir. Bilindiği üzere 4 Ekim tarihinde oyunun remake versiyonu yayınlandı. Remake sürümüne eklenen bir sonda söz konusu açıklamaları destekler nitelikte ve devam oyununun geleceğine ilişkin ipuçları barındırmakta.

Until Dawn her yönden gümbür gümbür gelmeye devam ediyor. Remake versiyonu ve devam oyununun yanı sıra Until Dawn film uyarlamasından da bahsedelim. Uyarlama yapımlar son dönemde oldukça beğeniliyor ve bu oyun da beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Bu konu hakkındaki gelişmeleri kaleme aldığımız içeriğimiz de sitemizde mevcut, isterseniz uyarlama film hakkındaki son gelişmelere buradan göz atabilirsiniz.

Until Dawn film çekimleri kısa bir süre önce tamamlandı ve bu filmin yönetmeni David F. Sandberg bu haberi; “Şafağa kadar dayandık! #UntilDawnMovie’nin çekimleri tamamlandı” şeklinde sosyal medya hesabından duyurdu. Gerilim filmi sevenlerin oldukça hoşuna gidecek olan bu yapım 2025 yılında izleyiciye sunulacak.