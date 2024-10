Until Dawn Filmi 2025 Yılında İzleyiciye Sunulacak!

Sevilen PlayStation oyunları film olmaya devam ediyor. Oyundan filme uyarlamalar son dönemde oldukça revaçta. Özellikle oyun severler oynadıkları yapımları beyaz perdede izlemekten oldukça keyif alıyor. Bu kapsamda PlayStation da en beğenilen oyunları filme uyarlamaya devam ediyor; Until Dawn gibi. Söz konusu filmin çekimleri yaklaşık 2 ay kadar önce başlamıştı ve şimdi ise çekimlerin tamamlandığı açıklandı. Until Dawn filmi 2025 yılında izleyiciye sunulacak.

Until Dawn Filmi 2025 Yılında Beyaz Perdede!

Oyun dünyasının en sevilen yapımları film – dizi – anime olmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Supermassive Games tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan hayatta kalma – korku oyunu Until Dawn. Daha önce PlayStation oyunlarından The Last of Us ve Uncharted gibi popüler yapımlar da film/ dizi olarak izleyiciye sunulmuştu. Bu uyarlamalardan beklediği başarıyı elde eden şirket yeni projelere devam ediyor.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Sony, Until Dawn hakkında ilk açıklamasını 2024 Ocak ayında yapmış ve film için çalışmaların başladığını deklare etmişti. Akabinde titizlikle kadro oluşturulmuş ve yaklaşık 2 ay evvel de çekimlere başlanmıştı. Film başarılı yönetmen David F. Sandberg tarafından çekildi ve Sandberg, kısa bir zaman önce Until Dawn çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

David F. Sandberg başarılı yapımları Annabelle ve Lights Out ile tanındı. Bir dönem korku filmi çekmeye ara veren yönetmen bu sürede Shazam! filmlerini yönetti. Until Dawn, Sandberg’in uzun zamandan sonra çektiği ilk korku filmi oldu ve bu bakımdan önemli bir yere sahip.

Until Dawn Filmi Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Usta ellerden çıkan ve heyecanla beklenen korku filmi Until Dawn çıkış tarihi film hakkında en çok merak edilen konu diyebiliriz. Yapılan açıklamaya göre film 2025 yılının Ekim ayında yayınlanacak. Bakalım Sony, diğer PlayStation filmlerinde olduğu gibi bunda da istediği başarıya ulaşacak mı.

Until Dawn Oyunu Hakkında

2015 yılında piyasaya sürülen Until Dawn, Supermassive Games tarafından geliştirilmiş ve Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Etkileşimli bir hayatta kalma, korku oyunu olan yapım PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Tasarımcılığını Nik Bowen’ın yaptığı oyun British Academy Games Award for Intellectual Property ödülüne layık görülmüştür. Until Dawn; hayatta kalma, korku, aksiyon, macera ve etkileşimli oyun kategorilerinde yer almaktadır.