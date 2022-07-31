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Unutulmaz Eski Çizgi Filmler!

Çizgi film, iki boyutlu görsel sanatının bir formudur. Çizgi film, çizilerek hazırlanan resimlerin, hareketsiz cisimlerin arka arkaya filme çekilmesiyle oluşan ve figürlerin hareket ettiği izlenimi veren canlandırılması ile hazırlanır.

Mustafa

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Unutulmaz Eski Çizgi Filmler

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Televizyonların hayatımıza girdiğinden itibaren çizgi filmler vazgeçilmezimiz olmuştur. Her yaştan kişiye hitap eden bu çizgi diziler özellikle çocuk kitlenin göz bebeği olmuştu. Fakat teknolojinin gelişmesi ile televizyonun popülerliği az da olsa azalmıştır. Bugün ki yazımızda sizlere unutulmaz eski çizgi filmler paylaştık.

İlk olarak çizgi film nedir; Çizgi film, iki boyutlu görsel sanatının bir formudur. Çizgi film, çizilerek hazırlanan resimlerin, hareketsiz cisimlerin arka arkaya filme çekilmesiyle oluşan ve figürlerin hareket ettiği izlenimi veren canlandırılması ile hazırlanır. Gelelim unutulmaz eski çizgi filmler nelerdir?

Tom ve Jerry

Tom ve Jerry

Ağaçkakan Woody

Ağaçkakan Woody

Red Kit

Red Kit

Ayı Yogi

Ayı Yogi

Beyblade

Beyblade

 Buggs Buny

Buggs Buny

Scooby-Doo

Scooby-Doo

Donald Duck

Donald Duck

Garfield

Garfield

Heidi

Heidi

Casper

Casper

Taş Devri

Taş Devri

Jetgiller

Jetgiller

Müfettiş Gadget

Müfettiş Gadget

Ninja Kaplumbağalar

Ninja Kaplumbağalar

Pembe Panter

Pembe Panter

Pokemon

Pokemon

Şirinler

Şirinler

Tazmanya Canavarı

Tazmanya Canavarı

The Fairly OddParents

The Fairly OddParents

The Powerpuff Girls

The Powerpuff Girls

Droopy

Droopy

Dexter’s Laboratory

Dexter's Laboratory

The Marvelous Misadventures of Flapjack

The Marvelous Misadventures of Flapjack

Samurai Jack

Samurai Jack

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars The Clone Wars

Avatar The Last Airbender

Avatar The Last Airbender

Batman: The Animated Series

Batman The Animated Series

SpongeBob SquarePants

SpongeBob SquarePants

South Park 

South Park

The Simpsons

The Simpsons

Sylvester ve Tweety

Sylvester ve Tweety

Winnie The Pooh

Winnie The Pooh

Kaptan Tsubasa

Kaptan Tsubasa

Ben 10

ben 10

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