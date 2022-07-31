Televizyonların hayatımıza girdiğinden itibaren çizgi filmler vazgeçilmezimiz olmuştur. Her yaştan kişiye hitap eden bu çizgi diziler özellikle çocuk kitlenin göz bebeği olmuştu. Fakat teknolojinin gelişmesi ile televizyonun popülerliği az da olsa azalmıştır. Bugün ki yazımızda sizlere unutulmaz eski çizgi filmler paylaştık.
İlk olarak çizgi film nedir; Çizgi film, iki boyutlu görsel sanatının bir formudur. Çizgi film, çizilerek hazırlanan resimlerin, hareketsiz cisimlerin arka arkaya filme çekilmesiyle oluşan ve figürlerin hareket ettiği izlenimi veren canlandırılması ile hazırlanır. Gelelim unutulmaz eski çizgi filmler nelerdir?
Tom ve Jerry
Ağaçkakan Woody
Red Kit
Ayı Yogi
Beyblade
Buggs Buny
Scooby-Doo
Donald Duck
Garfield
Heidi
Casper
Taş Devri
Jetgiller
Müfettiş Gadget
Ninja Kaplumbağalar
Pembe Panter
Pokemon
Şirinler
Tazmanya Canavarı
The Fairly OddParents
The Powerpuff Girls
Droopy
Dexter’s Laboratory
The Marvelous Misadventures of Flapjack
Samurai Jack
Star Wars: The Clone Wars
Avatar The Last Airbender
Batman: The Animated Series
SpongeBob SquarePants
South Park
The Simpsons
Sylvester ve Tweety
Winnie The Pooh
Kaptan Tsubasa
Ben 10
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