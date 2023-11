1998 yılında piyasaya sürülen ve kısa sürede oyuncuların gözdesi haline gelen Half Life, aradan geçen 25 yıla rağmen halen beğenilen oyunlardan. Oyunun 25. yılını bir dizi güncelleme ile kutlayan Valve, aynı zamanda yüzde 100 indirime de gitti. Valve Half-Life’ı ücretsiz yapması üzerine pek çok gamer kısa sürede Steam’e akın etti. Halen Half Life’ı ücretsiz olarak Steam’den edinmek mümkün.

Valve Half-Life’ı 25. Yılında Ücretsiz Yaptı ve Güncelleme Getirdi

Valve, geçtiğimiz hafta oyunculara büyük bir sürpriz yaparak Half Life’ı Steam üzerinden ücretsiz hale getirmişti. Bilindiği üzere biz de Cepkolik okurlarına bu haberi vermiştik. Ancak pek çok oyuncu “hata aldığını ve oyunu ücretsiz olarak edinemediğini” belirtmişti. Kısa süre sonra da oyun yeniden eski fiyatına dönerek 105 TL’den satılmaya başlanmıştı:

İlgili haberimize buradan “Zam Öncesi Steam Ücretsiz Half Life Fırsatı Verdi” göz atabilirsiniz.

1998 yılının Kasım ayında çıkış yapan Half Life için 25.yıl kutlaması yapan Valve, bir kez daha oyunun fiyatını sıfırladı. Üstelik bu kez binlerce oyuncu, Half Life’ı bedava kütüphanelerine eklemeyi başarabildi. 20 Kasım Pazartesi akşamı 21’e kadar devam edecek olan ücretsiz Half Life fırsatının yanı sıra Valve’in oyun için güncellemeleri şu şekilde:

– 4 yeni Multiplayer haritası (Tamamen yeni dört Half-Life Deathmatch haritası)

– Çeşitli hata düzeltmeleri yapıldı.

– Steam’in Oyuna Katıl ve Davet Et özellikleri aracılığıyla kolay çok oyunculu oynama olanağı sağlayan Steam Ağı desteği eklendi (ve diğer Steam destekleri).

– Ana menü orijinal haline döndürüldü.

– Oyuna giriş sinematiği eklendi.

– Deathmatch’e oyuncu modelleri olarak Ivan the Space Biker, Prototype Barney, Skeleton ve Too Much Coffee Man eklendi.

– Daha önce yalnızca “Half-Life: Daha Fazla Veri” CD’sinde bulunan düzinelerce yeni sprey eklendi.

– Tüm güncellemelerin yanı sıra ayrıca Youtube kanalında Half-Life belgeseli de yayımlandı.

Kullanıcı ara yüzü değişikliklerinden nostalji eklemelerine ve oynanış güncellemelerine kadar bütün değişikliklere buradan göz atabilirsiniz:

https://steamdb.info/patchnotes/12732492/

Oyuncular Memnun, Half Life 3’ü Bekliyor!

Half Life’ın ücretsiz verilmesinden gamerlar son derece memnun olurken, Half Life 3 çıkması için de taleplerini dile getirdiler. Şahsi sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşımlarda bulunan oyuncuların bazılarının görüşlerine değinmek gerekirse:

“Geçen gün hata vermişti ve ücretsiz alamamıştım, bugün alabildim nihayet. 20 Kasım da Steam dolara geçtikten sonra çok daha zamlanacaktır, eski fiyatında da kalmaz. Herkes alsın şimdiden.”

“Valve Half Life tutkunlarını mutlu etti sağ olsun. Ayrıca Youtube da Half Life belgeseli de var, izleyin mutlaka, çok güzel olmuş bence.”

“Sırada Half Life 3 kaldı. Onu da geliştirip çıkarırsa Valve’e duacı oluruz. 25. yıl için bedava Half Life kıyağını unutmayacağım.”