Valve ile Microsoft Ortaklık Yapabilir!

En popüler oyun platformlarından olan Valve, geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Valve kurucusu Gabe Newell, verdiği röportajda eğer kullanıcılar isterse Game Pass’i Steam’e entegre edebileceklerini açıkladı.

Son yıllarda iyice kızışan Microsoft ile Sony arasındaki yarış stüdyo satın alma çıtasına kadar yükseldi. PC Gamer sitesi ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Gabe Newell, oyuncular tarafından beğenilen ve Microsoft’a ait olan Game Pass sistemi ile alakalı müjdeli bir haber verdi. Gabe Newell’in söylediğine göre Valve, Game Pass’i entegre etmeye hazır.

Yapılan açıklama neticesinde birçok oyunsever heyecanlanmış gibi gözüküyor. Özellikle böyle bir entegre işlemi gerçekleşirse bu yakın zamanda olmayacak. Bu sürecin tamamlanması biraz zaman alacağa benziyor. Ancak böyle bir açıklamanın yapılması bizlere gösterdi ki Valve ve Microsoft arasında kısa bir görüşme gerçekleşmiş.

Bu görüşmenin olumlu mu olumsuz mu netice vereceğini bize zaman gösterecek. Ayrıca Microsoft, Steam’in Windows 11 mağazasında bulunmasıyla ilgilendiğini açıklamıştı. Konu böyle olunca da Valve ve Microsoft görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasını tahmin ediyoruz. Böyle bir anlaşma oyun dünyasında büyük bir yankı uyandıracağa benziyor.

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