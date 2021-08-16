Vivo iQOO 8 Serisi, Ultrasonik Parmak İzi Sensörüne Sahip Olacak

Vivo’nun üst düzey akıllı telefonlar için alt markası olan iQOO, yeni akıllı telefonu iQOO 8‘i yarın, yani 17 Ağustos’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Resmi lansman öncesinde marka, telefon serisinin özelliklerine biraz ışık tutan bir poster paylaştı.

Son posterle şirket, akıllı telefondaki parmak izi sensörünün, kullanıcılar akıllı telefonun kilidini ıslak ellerle bile çalışacağını ortaya koydu. iQOO tarafından açıklanmasa da telefonun bu özellik için ultrasonik parmak izi sensörüyle gelmesi muhtemel görünüyor.

Daha önceki sızıntılara göre, iQOO 8 bir optik parmak izi sensörüne sahipken, Pro modeli de bir ultrasonik parmak izi sensörüyle gelecek. Raporlara inanılırsa, yaklaşmakta olan iQOO 8 Pro, 2K+ ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlara sahip 6.78 inç Samsung E5 LTPO AMOLED ekran paneli sunacak.

Telefon Qualcomm Snapdragon 888 işlemci veya daha yeni Snapdragon 888 Plus yonga seti tarafından desteklenecek. 256GB dahili depolama ve 8GB ve 12GB RAM modelleri bulunacak.

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