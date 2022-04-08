Vivo X Note, Canlı Canlı Görüntülendi

Vivo X Note, 11 Nisan’da piyasaya çıkacak. Lansmanda tanıtılacak diğer cihazların arasında Vivo X Fold adlı katlanır telefon ve Vivo Pad tablet de yer alıyor. Lansmana günler kala Vivo X Note’un resmi görüntüleri elimize ulaştı.

Görseller telefonun sadece arkasını gösteriyor. Arka panelin üçte biri, telefonun genişliğini kaplayan devasa dikdörtgen kamera modülüyle kaplı. Bu modül, aslında 50 megapiksel + 48 megapiksel + 12 megapiksel + 8 megapiksel dört lens kurulumunu içeren başka bir dairesel modül barındırıyor.

Cihaz amiral gemisi seviyesinde bir “Note” telefon olduğundan, büyük bir ekrana sahip. 7 inçlik panel, telefonu modern bir phablet (telefon tablet karışımı) haline getiriyor ve birlikte gönderileceği stylus kalem için çok uygun. Ancak boyutuna rağmen Vivo, X Note’un “ince bir his” vereceğini iddia ediyor.

Görseller, Vivo X Note’un mavi, siyah ve gri renklerde satılacağını gösteriyor. Ancak şirket henüz üç seçeneğin isimlerini açıklamadı. Vivo bu lansman etkinliğinde sahiden çığır açacak. Markanın ilk katlanır telefonu Vivo X Fold da merakla beklenen akıllı telefonlar arasında yer alıyor.