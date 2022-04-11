Vivo X Note Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, bugünki lansman etkinliğinde Vivo X Fold katlanır telefonu olmak üzere iki cihazı da tanıttı. Bunlardan biri de Vivo X Note adlı başka bir akıllı telefon. Görünüşe göre Vivo, Samsung Galaxy Note serisinin yokluğunu lehine çevirmek istiyor. O halde gelin Vivo X Note’a yakından bir bakalım.

Ayrıca bkz: Vivo X Fold Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo X Note

Vivo X Note, markanın amiral gemisi modeli olarak görücüye çıktı. Cihaz pürüzlü bir yüzeye sahip ve arkada dikey yönde paralel bir tasarım benimsiyor Camdan yapılmış gövde düz bir deri hissi veriyor.

Telefonun kenarları kavisli 7 inçlik bir ekrana sahip. QHD+(3080 x 1440 piksel) çözünürlüğe sahip bir LTPO 3.0 E5 AMOLED panelden oluşuyor. 120Hz yenileme hızına ve 1500 nit en yüksek parlaklığa sahip olduğunu da belirtelim. Ekran ayrıca DisplayMate A+ sertifikasına ve 21:10 en boy oranına sahip.

Telefon, daha geniş bir alana sahip bir 3D ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip. İlginç bir şekilde Vivo, cihazın soluna bir uyarı kaydırıcısı ekledi. Tahmin edebileceğiniz gibi, X Note, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi işlemciden güç alıyor. 8GB/12GB LPDDR5 RAM ve 256GB/512GB UFS 3.1 dahili depolama ile geliyor. Ayrıca görüntü optimizasyonu için Vivo’nun V1 çipine sahip.

Çift SIM yuvası, Bluetooth ve Wi-Fi desteği ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca su/toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahip ve ayrıca bir IR blaster özelliğiyle geliyor. 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil içerdiğini de ekleyelim.

Vivo, telefonun sadece 32 dakikada tamamen şarj edilebileceğini iddia ediyor. Bu arada telefon Android 12 işletim sistemi desteği vaat ediyor. Vivo X Note yeni bir arka kamera tasarımına sahip. Büyük boyutlu bir kameraya yerleşmiş dörtlü kamera sistemiyle geliyor.

Kurulum, 50MP Samsung GN 1 (OIS) ana lens, 48MP ultra geniş lens, 12MP portre sensörü ve 8MP periskop telefoto (OIS) lensten oluşuyor. Telefoto sensörde 5x optik zoom ve 60x dijital zoom desteği yer alıyor. Ayrıca telefondaki kameralar, ZEISS ortaklığı taşıyor. Ön tarafta ise selfie çekmek için 8 MP lens var. Vivo X Note Siyah, Mavi ve Gri renk seçenekleriyle geliyor ve 950 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip.

Ayrıca bkz: Vivo Pad Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri