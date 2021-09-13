Vivo X70 Pro Plus, Mavi Rengiyle Göz Kamaştırıyor

Birkaç gün önce Vivo, Vivo X70 serisini satışa sundu. Seride X70, X70 Pro ve X70 Pro Plus adlı üç model bulunuyor ve adından da anlaşılacağı gibi, Vivo X70 Pro Plus serinin en üst modeli.

Vivo’nun Ürün Müdürü Weibo’daki hesabı aracılığıyla Vivo X70 Pro Plus akıllı telefonun Mavi renkli modelini bu ayın sonunda, yani Eylül 2021‘de satışa sunulacağını onayladı.

Bu arada telefonda Siyah, Mavi ve Turuncu olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyordu. Siyah renkli modelde cam arka kısım bulunurken, Mavi ve Turuncu renkli modellerde arka panel deri kaplamaya sahipti.

Vivo X70 Pro+, 3200 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.78 inç 2K ekran sunuyor. 10 bitlik panel Samsung’un E5 AMOLED ekrandan oluşuyor ve 120Hz değişken yenileme hızına, maksimum 1500 nit parlaklığa, 300Hz dokunmatik örnekleme hızına (maksimum 1000Hz) sahip. Ekran, DisplayMate’ten A+ sertifika derecesi aldı.

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