Vivo Y21s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, geçtiğimiz aylarda Helio P35 işlemciye sahip Vivo Y21 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şimdi ise şirket orta sınıf bir model olan Vivo Y21s‘i görücüye çıkardı. İşte telefon hakkında bilmeniz gereken her şey…

Vivo Y21s

Vivo Y21s 164,26 x 76,08 x 8mm ölçülerinde ve 182 gram ağırlığında. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve normal 60Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli 6.51 inç LCD ekrana sahip. Yüzde 89 ekran alanı sunuyor. Güvenlik için, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve yüz kilidi açma desteği taşıyor.

Helio G80 işlemciyle desteklenen Y21s, 4 GB RAM ve 1 GB genişletilmiş RAM ile birlikte geliyor. 128 GB dahili depolama ve özel bir microSD kart yuvası sunuyor. Y21s, 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil barındırıyor. Diğer cihazları şarj etmek için bir güç bankası olarak kullanılabiliyor.

Vivo Y21s’in arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcı lens bulunuyor. Bu telefonun ön tarafında, düşük ışık koşullarında daha iyi selfieler yakalamak için optimize edilmiş 8 megapiksel kamera bulunuyor.

Vivo Y21s, FunTouch OS 11.1 ile kaplı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikler de sunuyor. İnci Beyazı ve Gece Mavisi adlı iki renk seçeneğine sahip telefon, 197 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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