Vivo Y72 5G’nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Akıllı telefon üreticisi Vivo’nun 15 Temmuz’da, Vivo Y72 5G adlı yeni bir cep telefonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Telefonun tüm özellikleri bugün gün yüzüne çıktı ve haberimize konu oldu.

Vivo Y72 5G ile ilgili yeni bilgiler, telefonun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Kaynağımıza göre, bu telefon aslında yeniden markalanmış Vivo Y52s (t1 versiyonu) olarak satışa sunulacak.

Sızıntıya göre Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Vivo Y72 5G, 2408 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.58 inç FHD+ Halo FullView ekrana sahip olacak. Ekranın türünden bahsedilmiyor. Ancak orijinal modele göre cihazın su damlası çentikli bir LCD panele sahip olması gerekiyor.

Ayrıca akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 480 yonga seti tarafından desteklenecek. Telefonda isteğe bağlı bir 4GB sanal RAM bulunacak. Yazılıma gelince, Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.x ile satışa sunulacak.

Telefon arkada 48MP + 2MP çift kamera kurulumuna ve ön tarafında 8MP selfie kamerasına sahip olacak. Pose Master, Face Beauty ve Super Night Mode gibi özelliklere sahip olacak.

Bağlantı cephesinde telefon 5G, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS ve USB Type-C’yi destekleyecek. Ancak ne yazık ki cihazda 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD kart yuvası olmayacak.