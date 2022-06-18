Volkswagen Fiyat Listesi 2022 – Sıfır Volkswagen Araç Fiyatları

Günümüzde birçok yeni araba otomobil dünyasına giriş yapıyor. Özellikle Alman arabaları otomobil piyasasında önemli bir yere sahip. Bu Alman markalarının başında ise Volkswagen geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Volkswagen 2022 Haziran ayı fiyatlarını paylaşacağız.

Kur dalgalanmaları ve dünya üzerinde pandeminin etkisi olarak araç fiyatları tavan yaptı. Hal böyle neredeyse her ay düzenli olarak otomobil fiyatları artıyor. Dünya üzerinde otomobiller bu kadar gereçken bu artan fiyatlar insanların canını sıkıyor.

Tüm dünya genelinde büyük araba markaları elektrikli araçlar için büyük bir hazırlık yaparken, normal araçların piyasası artıyor. Özellikle elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başlayınca çok fazla insan elektrikli araçları tercih edecek. Ancak insanlar bu artan fiyatlardan tamamen bıkmış durumda.

2022 Haziran Volkswagen fiyat listesi şu şekilde;

Volkswagen Polo 2022 Fiyat Listesi

Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel – 488.800 TL

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel – 527.500 TL

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 OS DSG – 569.600 TL

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 DSG – 670.300 TL

Volkswagen T-Cross 2022 Fiyat Listesi

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel – 575.900 TL

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 100 PS DSG – 662.100 TL

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 100 PS DSG – 719.200 TL

Volkswagen Taigo 2022 Fiyat Listesi

Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel – 624.500 TL

Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG – 711.600 TL

Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG – 801.700 TL

Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 100 PS DSG – 836.600 TL

Volkswagen Yeni Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG – 854.200 TL

Volkswagen Golf 2022 Fiyat Listesi

Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel – 624.500 TL

Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG – 711.600 TL

Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG – 801.700 TL

Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG – 836.600 TL

Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG – 854.200 TL

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