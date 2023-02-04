Volkswagen ID.4, Marvel’s Ant-Man ve The Wasp: Quantumania’da Yer Alacak!

Marvel’ın en yeni süper kahraman filmi Ant-Man and The Wasp: Quantumania 17 Şubat’ta seyirciler ile buluşacak. Alman otomotiv devi ise yeni çıkaracağı Volkswagen, ID.4 EV’nin süper kahramanın aile arabası olarak filmde yer alacağını gururla duyurdu.

Bunu kutlamak için marka, Marvel Studios ve Bullitt ile işbirliği içinde hazırlanan ve Anthony Leonardi III tarafından yönetilen özel içeriği içeren küresel bir kampanya başlatacaklarını ifade etti. ID.4 ayrıca filmin kırmızı halı etkinliğinde de gözükecek.

Volkswagen Global Marka Yönetimi ve Tüketici İçgörüleri Başkanı Gilbert Heise şunları söyledi: “Marvel Studios filmleri, tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yer alıyor ve Ant-Man, Marvel Sinematik Evrenindeki en sevilen karakterlerden biri. ID.4 film ve beraberindeki kampanya ile, dünyanın her yerinde ki milyonlarca insana ulaşmamızı sağlıyor ifadesini kullandı. Dahası, Ant-Man karakteri markamız için mükemmel bir uyum: cana yakın, özgün ve harika bir mizah anlayışı var”. açıklamasında bulundu.

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