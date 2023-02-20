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Volvo EX30 ve Smart #1’e Kardeş Model Geliyor!

Volvo EX30 ve Smart #1 otomobillerinin kardeş modeli olarak sıfatlandırılan Zeekr X, Geely'nin SEA platformunu kullanıyor.

Cemre Yılmaz

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volvo ex30 kardeş

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Zeekr X’in tasarımı bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı ve şirket, modelin Avrupa’ya doğru ilerlediğini doğrulamıştı. Yeni bilgilendirmeye göre Zeekr X, kardeş modelleri Smart #1 ve Volvo EX30 temeli olan Geely’nin SEA platformunu kullanıyor.

Dolayısıyla Çin Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan teknik özellikler sürpriz değil. Zeekr X 4,45 m uzunluğunda, 1,84 m genişliğinde, 1,57 m yüksekliğinde ve 2,75 m dingil mesafesine sahip. Özellikler Smart # 1’lerle eşleşiyor diyebiliriz ancak Zeekr X biraz daha uzun ve daha geniş.

Aktarma organları da Smart ile aynı gözüküyor ve iki çeşidi bulunuyor – iki motorlu 428hp AWD konfigürasyonu ve tek 272hp motorlu RWD versiyonu. Batarya paketi de 66kWh‘de Smart ile aynı hacme sahip.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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