Voyah Free, 730 km menzile sahip Çinli Elektrikli Otomobil

Her şeyden önce – Voyah Free yeni bir araba değil, 2020’den beri piyasada ve piyasadaki ilk büyük elektrikli SUV’lardan biri. Voyah, bir DongFeng markasıdır ve Çin’de, plan anlamına gelen Lantu olarak adlandırılır – bir öncü için uygun bir isim.

Bu arada – hadi arabaya odaklanalım. Voyah Free Long Range, seriye yeni eklenen bir otomobil ve adını oldukça büyük bir 106,7 kWh pil paketinden alıyor. Üretici, araca 730 km’lik bir sürüş menzili sağladığını iddia ediyor, ancak bir kural var. Sabit bir saatte 60 km hızla sürdüğünüz sürece, Free 730 km menzil sunuyor.

Zaten iyimser olan CLTC test rejimi, Voyah Free’ye gerçek hayatta en iyi ihtimalle 550 km’ye yakın olacak 631 km’lik bir menzil verdi. Arabanın yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 3 tona yakın ağırlığa sahip olduğunu düşünürseniz, bu iyi bir menzildir. Bu tek başına iyi bir sonuç olurdu, saatte 60 km’de 730 km’ye gitmeye gerek yok. Sıradaki ne? 30 km hızla 1200 km mi? Bil bakalım ne oldu – sürmediğiniz sürece sonsuz bir menzile sahip olabilir. :)

Voyah Free LR iyi görünümlü bir SUV, kendine has bir tasarımı var – süslü veya çirkin değil – sadece mümkün olduğunca çok müşteriye hitap etmesine yardımcı olacak güzel klasik çizgiler yer alıyor. İç mekan şık ve konforlu, yolcuları otomobilin güzel çizgilerinden ve kaliteli malzemelerinden uzaklaştıracak büyük ekranlar yok. (Pek çoğunuz buna karşı çıkabilir).

Gösterge paneli, Mercedes EQS ve EQE‘deki gibi, ancak daha az gösterişli olan tek bir cam levhanın arkasında üç ekrandan oluşuyor. Voyah Free’nin daha klas olduğunu söylemeye cesaret edebilir miyim? Hayır, cesaret edemem ama gerçekten iyi görünüyor. Sürücü kendi gösterge panelini alır, orta ekran bilgi-eğlence ve araç kontrolünü halleder ve ön yolcu da özel bir ekrana sahip olur.

Üç ekranın arkasındaki beyin, Qualcomm Snapdragon 8155, araç OTA güncellemelerini destekliyor ve Huawei HiCar, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamaktan sorumlu. Isıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve kablosuz şarj cihazları gibi olağan öğelerin tümü mevcuttur.

Voyah Free, toplam 360 kW çıkışa ve 730 Nm torka sahip iki elektrik motoru tarafından desteklenmektedir. Bu, onu 0’dan 100 km/s’ye 4,4 saniyede çıkarmak için yeterli – bunun gibi büyük ve ağır bir otomobilin bu hızlara ulaşması gerçekten şaşırtıcı.

Şu anki döviz kurlarında fiyatı 56.200$ ve bu az bir para değil ama karşılığında çanta dolusu ekipman ve uygun bir menzile sahip büyük, konforlu bir elektrikli SUV alıyoruz. Çin ve Norveç dışında servis ağı olmayan bir firmadan araba almak yeterli mi? Henüz değil, hayır. Ama bunu çözdüklerinde, sıraya giren birçok insan olacak.