Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında aslında adını pek duymadığımız solo tarzı oyunlardan biri olan Wanted Dead oyunu sizlere oldukça keyifli dakikalar geçirtecektir. Bugünkü yazımızda sizlere Wanted Dead sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunun kısaca konusundan bahsedelim sizlere; Oyunda ki asıl amacınız büyük bir şirket komplosunu ortaya çıkarma görevindeki seçkin bir Hong Kong polis ekibi olan Zombi Birimine karşı mücadele edeceksiniz.

Günümüz oyunlarına bakıldığı zaman grafikleri pek iyi olmasa da oyun içi mekanikleri oldukça tatmin edici durumda. Özellikle dövüş mekanikleri oldukça hoş bir zevk vermekte. Bazı oyunlarda kan ve uzuv kopma mekaniklerine pek yer verilmez ama bu oyunda çokça göreceksiniz.

Wanted Dead Sistem Gereksinimleri!

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

İşlemci: Intel i5 2500K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit ya da Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel i7 2700K işlemci

RAM: 16 GB Ekran

Kartı: NVIDIA RTX 2060 ekran kartı

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 50 GB boş depolama alan

The Day Before Sistem Gereksinimleri!