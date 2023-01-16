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Watch Dogs Sistem Gereksinimleri

Watch Dogs, piyasaya çıktığı ilk andan bu yana oyunseverler tarafından tam puan aldı. Bugün sizlere Watch Dogs sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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watch dogs

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Açık dünya oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Watch Dogs, piyasaya çıktığı ilk andan bu yana oyunseverler tarafından tam puan aldı. Bugün sizlere Watch Dogs sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs, açık dünyada aksiyon hacker oyunudur. Kaotik bir aile yapısında sahip hacker Aiden Pearce’nin hayatına bizlerde dahil oluyoruz.

Watch Dogs yüksek grafik kalitesine sahip ve bir o kadarda fantastik bir oyundur. Watch Dogs’u rahatlıkla oynamak için ortalamadan daha yüksek bir bilgisayara sahip olmanız gerekmektedir. Ancak grafik kalitesinden ödün vererek de bu macera oyununa dahil olabilirsiniz.

watch dogs sistem gereksinimleri

Watch Dogs sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

  • İşletim Sistemi : Windows Vista
  • İşlemci : Intel Core 2 Quad Q8400 veya AMD Phenom II X4 940
  • Bellek : 6 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350 X8
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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