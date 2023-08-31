WhatsApp Android Tasarımı Değişti!

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümünde tasarımı tamamen değiştirdi.

İnsanların en çok kullandığı mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uzun yıllardır aramızda yer alıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber önemini dahada artıran WhatsApp, 2023 yılında bir dizi iyileştirmelere giderek kullanıcılarını mutlu etmeyi başarmıştı. Son olarak Android kullanıcılar için tasarımda da farklılığa giden WhatsApp, yeni görümünü ile beraber övgüleri topladı.

Uzun zamandır Android arayüzünde çalışmalarını devam ettiren WhatsApp, bugün yaptığı açıklama ile beraber yeni arayüzünü Android kullanıcılarına tanıttı. WhatsApp, 2.23.18.18 kodlu Android Beta sürümü, uygulamanın tasarım değişikliği sonrasındaki görünümünü gözler önüne serdi. Material Design 3 ile beraber tasarlanan arayüz oldukça modern bir hal aldı.

Tasarım değişikliğinde karanlık mod ve standart mod dikkatleri üzerine çekti. Standart moda bakıldığı zaman oldukça sade ve beyaz olduğu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca alt kısımda yer alan gezinme çubuğunda da bir dizi değişiklik bizleri karşılıyor.

Sohbetlerin üst kısmında ise yeni “Tümü”, “Oku”, “Kişisel” ve “İş” filtreleri yer alıyor. Bu da mesajlarınızı sıralamanızı kolay hale getirecek. Yeni değişikliklerin WhatsApp’ın iOS sürümü için de gelmesi bekleniyor. Ancak bu yeniliklerin henüz test aşamasında olduğunu belirtmek de fayda var.

Şu an için WhatsApp beta sürümünde karşımıza çıkan Android tasarımı değişikliği, kısa bir süre içerisinde tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak. 2023 yılında WhatsApp, gerçekleştirdiği yeniliklerle beraber kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam edeceğe benziyor.

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