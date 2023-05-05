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WhatsApp, Anket Özelliğini Güncelledi!

Günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından olan WhatsApp, kısa zaman önce getirdiği anket özelliğine yeni güncellemeler getirdi.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından olan WhatsApp, kısa zaman önce getirdiği anket özelliğine yeni güncellemeler getirdi.

Gelen güncelleme notlarına baktığımız zaman, anket özelliğinde birkaç yeniliğin ve güncellemenin bizi beklediğini söyleyebiliriz.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalar, en yeni özelliklerin daha çok anketler ile ilgili olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; anketler artık üç yeni seçeneğe sahip. Bunlardan ilki; anket sorularına tek bir yanıt verme zorunlu tutulabilecek. Oluşturulan ankette bu seçenek aktif edilirse, katılımcıların birden çok yanıta oy kullanması mümkün olmayacak. Ayrıca sohbetlerdeki arama bölümü, artık anketler için de filtre içeriyor.

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Ayrıca WhatsApp, ankete yapılan oylamalar içinde kişilere bildirim gönderecek. Yeni güncellemenin kısa zamanda tüm cihazlara gelmesi planlanıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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