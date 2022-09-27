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WhatsApp, Aramalar İçin Yeni Özelliğini Duyurdu!

Yeni gelen özellik ile beraber WhatsApp, sesli ve görüntülü görüşmelere linkle katılma özelliğini kullanıma sunuyor. BU özellikle sayesinde aynı Zoom ve Google Meets'de olduğu gibi kullanıcılar linke tıklayarak görüşmelere katılabilecek.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarının aramalar için geliştirdiğini linkle aramaya katılma özelliğini açıkladı.

WhatsApp, son zamanlarda kullanıcılarını mutlu edecek birçok güncelleme yayınladı. Özellikle son bir ayda gelen güncellemeler ile beraber kullanıcılar tarafından olumlu dönüşlerin sayısında artış gözlemlendi ve WhatsApp, daha da kullanışlı bir uygulama oldu.

Bilindiği üzere WhatsApp üzerinde görüşmeler sağlanabiliyor. Yeni gelen özellik ile beraber WhatsApp, sesli ve görüntülü görüşmelere linkle katılma özelliğini kullanıma sunuyor. BU özellikle sayesinde aynı Zoom ve Google Meets’de olduğu gibi kullanıcılar linke tıklayarak görüşmelere katılabilecek.

whatsapp yeni güncellemeler

WhatsApp, linke tıklayarak konuşmaya katılmanın yanı sıra görüşme yapan kişiler sayısında da düzenlemeye gitti. Maksimum 8 kişiye kadar WhatsApp aramaları gelen güncelleme ile beraber 32 kişiye kadar yapılabilecek. Şu an için test aşamasında olan bu özellik denemelerin ardından kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Şu an için iki yeni özellikte deneme aşamasında yer alıyor. Gelecek olan özelliklerin hangi tarihte kullanıcılara sunulacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki güncellemeler göz önüne alındığı zaman yaklaşık 1 ay sonra kullanıcılara geleceği tahmin ediliyor.

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