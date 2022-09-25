WhatsApp’ın yeni çoklu cihaz modu beta sürümünde Android tabletler için yayında

WhatsApp, web arayüzünün yalnızca telefonunuz da internete bağlıysa çalıştığı zamandan çok yol kat etti. Çoklu cihaz desteği, bilgisayarınızın mesajlaşma servisinin sunucularıyla iletişim kurmasına ve ana telefonunuz çevrimdışı olsa bile bağlı bir cihaz olarak çalışmasına izin vererek işleri daha iyi hale getirdi. WhatsApp, Android tabletler için yeni bir Companion modu beta özelliğiyle başlayarak bu özelliği diğer cihazlara genişletiyor.

WhatsApp çoklu cihaz desteği, bir telefondaki bir WhatsApp hesabını dört adede kadar masaüstü bilgisayara bağlamanıza olanak tanır. Ancak, hesabı başka bir akıllı telefona veya tablete yansıtmak resmi olarak mümkün değildir. WhatsApp’ın geçen yıl çoklu cihaz 2.0 biçiminde bir çözüm geliştirme planlarından ilk kez haberdar olduk ve Mayıs ayında yeni Companion modunun ilk işaretleri ortaya çıktı. O sırada, özelliği kullanma talimatlarını ve yarı pişmiş bir cihaz bağlantı ekranını görebiliyorduk, ancak özellik çalışmadı.

WABetaInfo, Play Store’daki en son WhatsApp Beta sürümünün (v2.22.21.5 ve v2.22.21.6) tabletler için Companion modunu bir avuç beta testçisine getirdiğini bildiriyor. Bu, test kullanıcılarının WhatsApp hesaplarını Android telefonlarından veya iPhone’larından bir Android tablete bağlayabilecekleri anlamına gelir. Companion modunu ayarlamak, WhatsApp Masaüstü veya Web’de çoklu cihaz kullanmaya benzer — Android telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasının sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye (veya iPhone’daki dişli simgesine) dokunmanız ve Bağlı cihazlar’ı seçmeniz yeterlidir. Ardından telefonunuzun kamerasını Android tabletinizde çalışan WhatsApp örneğinde görüntülenen QR koduna doğrultun.

Kurulduktan sonra sohbetler, telefonunuz ve Android tabletiniz arasında, birincisinin aktif bir internet bağlantısı olmasa bile senkronize edilir. Bunu kendimiz test ettiğimizde, WhatsApp beta, başlamak için önce bir telefon numarası eklememizi istedi. Sadece uygulamayı Son Kullanılanlar uygulamasına genel bakıştan kaydırarak yeniden başlattıktan sonra QR kod arayüzünün görünmesini sağlayabildik. WhatsApp hesabımızı ona bağladıktan sonra, telefonunuzdan bildiğiniz, tabletimize yayılmış tanıdık WhatsApp arayüzü ile karşılaştık. Neredeyse her şey beklendiği gibi çalışsa da, bu ideal bir deneyim değil ve muhtemelen şu anda hala beta sürümünde olmasının nedeni.

Rapor, WhatsApp hesabı başına yalnızca dört yardımcı cihazı bağlayabileceğinizi söylüyor, ancak isterseniz şimdi bunlardan en az biri bir tablet olabilir. WABetaInfo, yeni betanın Topluluklar ve canlı konumları görüntüleme yeteneği de dahil olmak üzere birkaç eksik özelliği olabileceği konusunda uyarıyor. WhatsApp, zamanı geldiğinde bunlar için destek sunabilir.

Tamamlayıcı modu işlevi ve görünümü beta test aşamasında değişebilir, ancak benzer bir Yoldaş modu uygulamasının akıllı telefonlara da geleceğini ve akıllı telefonların da bağlantılı cihazlar olarak çalışmasına izin verebileceğine inanıyoruz. Bu olduğunda, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi birden çok gadget’ta tek bir hesap kullanmak için kabataslak veya hantal geçici çözümlere güvenmeniz gerekmez.

Bunu kendiniz denemek istiyorsanız, Play Store’daki WhatsApp beta sürümüne katıldığınızdan veya doluysa APK Mirror’dan en son sürümü indirdiğinizden emin olun.