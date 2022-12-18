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WhatsApp, Beklenen Özellik Üzerinde Çalışmalara Başladı!

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını başında gelen WhatsApp, bir süre önce tanıttığı Kaybolan Mesajlar özelliği üzerinde yeni işlevler denemeye başladı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını başında gelen WhatsApp, bir süre önce tanıttığı Kaybolan Mesajlar özelliği üzerinde yeni işlevler denemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtlan, kullanıcıların tek seferlik mesaj gönderme özelliği birçok WhatsApp kullanıcısı tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak birçok kullanıcı bu özelliği istemeden açtı. WhatsApp bu durumu gördü ve üzerinde çalışmalara başladı.

Kaybolan Mesajlar özelliğini yanlışla açan kullanıcılar için WhatsApp, bir saklama ortamı oluşturacak. Böylece tek seferlik atılan mesajlar bir yerde toplanacak. Tabii ki bu depolamanın gerçekleşmesini istiyorsanız, ilk olarak bu saklama alanını açmanız gerekiyor.

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Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, kaybolan mesajlar özelliğini aktif ettikten sonra istedikleri mesajın silinmesini engelleyebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıları kaybolan mesajların sohbette kalmalarını desteklediği konusunda bilgilendirmek için çalışıyor.

Bununla beraber WhatsApp, yeni Sticker’lar üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önümüzdeki günlerde gelecek olan güncelleme ile beraber yeni sticker’lara merhaba diyeceğiz.

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