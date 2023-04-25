Ana SayfaSosyal MedyaWhatsApp Çoklu Cihaz Dönemi Başlıyor!

WhatsApp Çoklu Cihaz Dönemi Başlıyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan WhatsApp, artık çoklu cihaz desteğini sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
10
whatsapp premium

Samsung, Ücretsiz Xbox Oyun Alanları Kuruyor!

Samsung, yeni özel oyun bölgeleri açmak için Microsoft ile işbirliği yapıyor. Bu bölgelerde Xbox serisi...

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan WhatsApp, artık çoklu cihaz desteğini sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

WhatsApp, uzun zamandır üzerinde çalıştığı çoklu cihaz desteği konusunda hazırlıklarını tamamlandı. Bu özellik geçtiğimiz hafta beta kullanıcılarını beğenisine sunuldu. Yapılan yeni özellik ile beraber artık kullanıcılar 4 farklı cihazla WhatsApp hesaplarını kullanabilecek.

Bugüne kadar WhatsApp kullanıcıları, telefonları ve ona eşlik eden bilgisayarı kullanabiliyorlardı. Yapılan duyuru ile birlikte kullanıcıların mesajları diğer telefonlar da dahil olmak üzere cihazlar arasında senkronize edilecek. Böylece bir cihaz kapalı olsa bile diğer cihazlardan uygulamaya erişim mümkün olacak.

whatsapp çoklu cihaz

WhatsApp Çoklu Cihaz Desteğini Almak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar Şu Şekilde;

  • Yeni cihazda WhatsApp’ı yükleyin.
  • Bir cihazı bağla” seçeneğine dokunun.
  • Ana cihaza gidin ve Bağlı Cihazlar menüsüne giriş yapın.
  • Ana cihazda “Cihaza bağla” seçeneğine dokunun.
  • İkinci cihazda görünen QR kodu ana cihaza okutun.

WhatsApp getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcıların kullanım deneyimini artırmaya devam ediyor. WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin kısa zamanda tüm kullanıcılar için gelmesi bekleniyor.

WhatsApp, Yeni Özelliğini Duyurdu!

-- Reklam --

Samsung Galaxy Z Fold 5, Çok Daha İnce ve Parlak Olacak!

Samsung'un bu yılki Galaxy Unpacked etkinliği Temmuz ayı sonlarında düzenlenebilir. Güney Koreli markanın ikinci etkinliğinde genellikle yeni nesil katlanabilir...
Önceki İçerik
Samsung, Ücretsiz Xbox Oyun Alanları Kuruyor!
Sonraki İçerik
Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021