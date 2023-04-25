WhatsApp Çoklu Cihaz Dönemi Başlıyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan WhatsApp, artık çoklu cihaz desteğini sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

WhatsApp, uzun zamandır üzerinde çalıştığı çoklu cihaz desteği konusunda hazırlıklarını tamamlandı. Bu özellik geçtiğimiz hafta beta kullanıcılarını beğenisine sunuldu. Yapılan yeni özellik ile beraber artık kullanıcılar 4 farklı cihazla WhatsApp hesaplarını kullanabilecek.

Bugüne kadar WhatsApp kullanıcıları, telefonları ve ona eşlik eden bilgisayarı kullanabiliyorlardı. Yapılan duyuru ile birlikte kullanıcıların mesajları diğer telefonlar da dahil olmak üzere cihazlar arasında senkronize edilecek. Böylece bir cihaz kapalı olsa bile diğer cihazlardan uygulamaya erişim mümkün olacak.

WhatsApp Çoklu Cihaz Desteğini Almak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar Şu Şekilde;

Yeni cihazda WhatsApp’ı yükleyin.

“ Bir cihazı bağla ” seçeneğine dokunun.

” seçeneğine dokunun. Ana cihaza gidin ve Bağlı Cihazlar menüsüne giriş yapın.

menüsüne giriş yapın. Ana cihazda “ Cihaza bağla ” seçeneğine dokunun.

” seçeneğine dokunun. İkinci cihazda görünen QR kodu ana cihaza okutun.

WhatsApp getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcıların kullanım deneyimini artırmaya devam ediyor. WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin kısa zamanda tüm kullanıcılar için gelmesi bekleniyor.

WhatsApp, Yeni Özelliğini Duyurdu!