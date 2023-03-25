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WhatsApp, Yeni Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, kaybolan sesli mesajlar özelliğini yeni güncelleme ile beraber getirecek.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, kaybolan sesli mesajlar özelliğini yeni güncelleme ile beraber getirecek.

2023 yılıyla beraber WhatsApp bir dizi yeni güncelleme yayınladı. Tüm bu güncellemeler ile beraber kullanım deneyimini arttı. Şimdi kişiler arasında güvenliğe önem veren WhatsApp, kaybolan sesli mesajlar özelliği ile bu güvenliği artırmayı planlıyor.

WhatsApp, uzun zamandır tek sefer oynatılacak sesli mesajlar üzerinde çalışıyordu. Çalışmalar nihayet olumlu sonuç verdi. WhatsApp, kısa zaman içerisinde yeni özelliğini güncelleme ile beraber tüm kullanıcılarına getirecek.

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Kaybolan mesajlar özelliğinin ne zaman geleceği konusunda herhangi bir net tarih verilmedi ancak kısa zamanda güncelleme ile beraber gelmesi planlanıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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