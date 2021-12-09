WhatsApp Da Kripto Para İşine Girdi

Sosyal ağ platformu WhatsApp, Amerika Birleşik Devletleri’nde sınırlı sayıda kullanıcının kripto para birimi kullanarak para gönderip almasına izin veren bir pilot program başlattı.

Pilot program, ABD’deki seçilen kullanıcıların WhatsApp sohbet yoluyla para ödemesini veya almasını mümkün kılıyor. WhatsApp, daha önce Pax Doları ödemesi için başarılı bir şekilde pilot uygulama olan Meta dijital cüzdanı kullanan Novi ile işbirliği yapıyor.

Novi ve WhatsApp tarafından ortak bir duyuruda, pilot ödeme çözümü açıklandı. Novi, ödeme göndermenin WhatsApp sohbet yoluyla mesaj göndermek kadar basit olduğunu söylüyor.

WhatsApp’taki yeni özelliğe, Android’deki ataş simgesi veya bir iOS cihazındaki + simgesi aracılığıyla erişiliyor. Kullanıcı daha sonra beliren menüden Ödeme’yi seçiyor. Novi tarafından resmi web sitesinde pilot program hakkında sağlanan ek ayrıntılara göre; bu özellik aracılığıyla para göndermek veya almak için herhangi bir ücret yok.

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