WhatsApp Ekran Görüntüsü Almaya Elvada!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, ekran kaydı almayı ve ekran görüntüsü almayı tamamen kaldırdığını açıkladı.

WhatsApp, her geçen gün getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcıların kullanım deneyimini artırmak için çalışıyor. Özellikle güvenlik konusunda büyük adımlar atmaya başlayan WhatsApp, bu doğrultuda yeni bir dizi açıklamada bulundu.

WhatsApp, kullanıcıların sohbet esnasında güvenlik ihlalini kaldırmak için ekran kaydı almayı ve ekran görüntüsü almayı kaldırdığı açıkladı. Daha önceden sadece Beta sürümünde yer alan bu özellik, artık tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu.

Yeni güncelleme ile beraber tek seferlik gönderilen görsellerin ekran görüntüsünü almak veya kaydını almak için uğraşan kişiler, “Daha fazla gizlilik için ekran görüntüsü engellendi” ibaresiyle karşı karşıya gelecek. Şu an için kullanıcılar tarafından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş alınmazken, büyük bir kesim gerekli olduğunu düşünüyordu.

Şu an için sadece tek seferlik gönderilen mesajlara gelen bu özellik, ilerleyen dönemlerde tüm sohbet için geçerli olup olmayacağı merak konusu olmuş durumda. Konu hakkında WhatsApp tarafından bir açıklama gelmezken, ilerleyen günlerde bu konunun da netlik kazanması bekleniyor.

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