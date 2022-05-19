WhatsApp Grup Mesajlarına Yeni Özellik Getiriyor!

WhatsApp gruplarına gelecek yeni özellik bugün duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, artık WhatsApp grubundan ayrıldığınız anda hiç kimseye bildirim gitmeyecek.

Günümüzün en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, her geçen gün kendisini güncellemeyle devam ediyor. En son olarak mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini getiren WhatsApp, bugün yaptığı açıklama ile beraber grup mesajları üzerinde birkaç özellik üzerinde çalıştığı açıkladı.

WhatsApp’ın paylaşımına göre, grup içerisinde yer alan üyelerin grubu terk etmesi halinde diğer grup kullanıcılarına artık bildirim gitmeyecek. Özellikle gruptan çıkıp, açıklama yapmak istemeyenlerin işine gelen bu özellik kısa süre içerisinde güncelleme ile akıllı telefonlara gelecek.

Ayrıca yayınlanan diğer bilgilere göre grup mesajları başta olmak üzere kişisel mesajlaşma için iyileştirmeler gelecek. Bu yenilikler kapsamında ön izleme özelliği geliyor. Durum içerisinde paylaşılan linklerde ön izleme gözükmesi ortadan kalkıyor. Uzun bir süredir kullanıcılar tarafından sıkça dile getirilen bu durum, kısa süre içerisinde mutlu sona ulaşacak.

Gelecek olan yeni WhatsApp güncellemesi için herhangi bir tarih verilmedi. Ancak kısa bir süre içerisinde güncelleme ile beraber gelmesi bekleniyor.

Spotify, NFT İçin İlk Detayları Paylaştı!