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WhatsApp, Gruplar İçin Yeni Özellik Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından WhatsApp, kullanılmayan grup sohbetleri için Süresi Dolan Gruplar adlı bir özellik geliştiriliyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından WhatsApp, kullanılmayan grup sohbetleri için Süresi Dolan Gruplar adlı bir özellik geliştiriliyor.

Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulamalarından olan WhatsApp, günümüzde hemen hemen her akıllı telefonda yer alıyor. WhatsApp, getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcıların daha verimli bir kullanım deneyimi yaşamasını sağlıyor. WhatsApp, uzun zamandır aktif olunmayan gruplar için yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.

WhatsApp, Süresi Dolan Gruplar adlı yeni bir özellik özellik geliştiriyor. Süresi Dolan Gruplar özelliğiyle kullanıcılar, o grup için bir son kullanma tarihi belirleyecek. Bu özellik sayesinde WhatsApp grup katılımcısının belirlediği tarihte grup kendi kendini imha edecek.

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WhatsApp kullanıcıları, grupların silinmesi için bir gün, bir hafta ve bir ay gibi seçenekleri kullanarak tercih yapabilecek. Burada yapılan seçimler tamamen bireysel olacak. diğer katılımcılar bu mesajları silmek için seçeneği aktif etmezse onlardan bu mesajlar silinmeyecek.

Şu an için yeni güncellemenin ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yer almıyor ancak kısa zaman içerisinde iOS ve Android işletim sistemine gelmesi bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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