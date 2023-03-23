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WhatsApp, Grup Yöneticileri İçin Yeni Özellik Getirdi!

Günümüzün en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, grup yöneticilerin yetkisi arttıran bir dizi yeni güncellemeyi açıkladı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, grup yöneticilerin yetkisi arttıran bir dizi yeni güncellemeyi açıkladı.

WhatsApp, getirdiği güncellemeler ile beraber kullanım deneyimini artırmayı hedefliyor. Özellikle 2023 yılında gelen güncellemeler ile beraber kullanım kalitesinin arttığı gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde grup mesajlarına özel bir güncelleme getiren WhatsApp, bugün yeni gelecek güncellemeyi yayınladı.

Güncellemeyle birlikte gelen ilk özellik, grup yöneticilerinin gruba kimlerin katılıp katılmayacağına karar vermesini içeriyor. Kısacası yöneticiler, bir davet bağlantısı olduğunda grup sohbetinde yeni bir kişiyi kabul etme ya da reddetme seçeneğine sahip olacak.

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Böylece WhatsApp grup yöneticileri, gruplar özelinde daha çok yetkiye sahip olacak. Bu durum bazı arkadaş gruplarında hoş karşılanmasa da, iş ve okul için oluşturulan gruplar için oldukça yararlı olacak. Güncellemenin kısa zamanda tüm kullanıcılara gelmesi planlanıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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