WhatsApp HD Video Desteği Artık Kullanıma Sunuluyor!

Günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, nihayet HD videolar için destek vereceği açıkladı.

Geçen hafta WhatsApp, yüksek çözünürlüklü resimler için uzun süredir gecikmiş olan desteği de eklemişti. WhatsApp bu güncellemeyi yaparken, aynı şeyi daha sonraki bir noktada videolar için de yapacağına söz vermişti.

HD video desteği bugün kullanıma sunuldu ancak elbette aşamalı bir uygulama olduğundan, hesabınızda HD video desteğini görmeniz biraz zaman alabilir. Kısa bir süre içerisinde tüm Android ve iOS işlemciye sahip akıllı telefonlar bu özelliği kullanabilecek.

Bu özellik sayesinde, 480p’den 720p’ye kadar videolar paylaşabileceksiniz. Bunu kullanmak için, paylaşmak istediğiniz videoyu veya videoları seçin, ekranın üst kısmındaki yeni HD düğmesine dokunun ve ardından, açılan iletişim kutusunda Standart Kalitede mi yoksa HD Kalitede mi paylaşmak istediğinizi onaylayın. Ayrıca ekran üzerinde gidecek video veya videoların boyutu gibi bilgileri de görebileceksiniz.

HD görsellerde olduğu gibi, tüm görseller ve tüm videolarda uçtan uca şifrelemeyle korunmaktadır.

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