WhatsApp, Kullanıcı Sayısını İlk Kez Açıkladı!

Günümüzün en popüler sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp, ilk kez güncel kullanıcısı sayısını teknoloji dünyası ile paylaştı.

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana kullanıcı sayısı giderek artış gösteren WhatsApp, güncel durumda dünyada en çok kullanılan sosyal mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Şu zamana kadar sır gibi sakladığı kullanıcı sayısını nihayet teknoloji dünyası ile paylaşan WhatsApp, dünyanın meraklarına son getirdi.

WhatsApp anlık olarak ABD üzerinde 100 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor ancak bu rakamlar halen iMessage’nin gerisinde olduğunu bizlere gösteriyor. Son olarak 2024 yılının Mart ayında yayınlanan rakamlar, ABD genelinde 240 milyondan fazla iMessage kullanıcısı olduğu yönündeydi. Buna, Amerika halkının SMS kültürünü de terk etmediğini eklersek, WhatsApp ülkede çok da popüler değil.

Dünya üzerinde WhatsApp’ın kullanıcı sayısı 2 milyardan fazla olsa da, iMessage’yi popüler olara kullanan başta ABD gibi ülkelerde halen en popüler mesajlaşma uygulaması değil. Rakamlara genel olarak baktığımızda ise 2 milyar kullanıcın olması WhatsApp’ın sürekli güncel kalmasını ve gerekli güvenlik önlemlerini almasında ana rol gibi görünüyor.

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