Ana SayfaSosyal MedyaWhatsApp, Mesaj Düzenleme Özelliğini Duyurdu!

WhatsApp, Mesaj Düzenleme Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, gönderilen mesajları düzenlemek için geliştirdiği özelliğini duyurdu.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
7
whatsapp premium

Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Günümüz oyun dünyasında artık her türden oyunlar çıkmakta bu oyunlar arasında hayatta kalma ve korku...

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, gönderilen mesajları düzenlemek için geliştirdiği özelliğini duyurdu.

WhatsApp kullanıcıları artık Telegram ve iMessage gibi uygulamalarda olduğu gibi gönderdikleri mesajları düzenleyebilecekler. WhatsApp, yeni özelliğini hem Android hem de iOS kullanıcıları için kullanır kılacak.

WhatsApp’ta gönderilen mesajı düzenlemek için, sohbette düzenlenmek istenen mesaja basılı tutup seçenekler arasından “Düzenle”ye dokunmak yeterli. Ancak Telegram’dan farklı olarak bir süre kısıtlaması var. Mesaj gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenin yapılması gerekiyor.

whatsapp mesaj düzenleme

Güncellemenin geleceği kesinleşe de ilk olarak Beta sürümünde Android kullanıcıları için gelecek. Daha sonra tüm kullanıcılar için kademli olarak tamamen kullanılabilir olacak.

TikTok Etiketsiz Video İndirme Uygulamaları 2023

-- Reklam --

Harry Potter Quidditch Champions Oynanış Görselleri Sızdırıldı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter geçen aylarda çıkardığı Hogwarts Legacy oyunu ile oyun piyasasının en...
Önceki İçerik
Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021