WhatsApp, Mesaj Düzenleme Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, gönderilen mesajları düzenlemek için geliştirdiği özelliğini duyurdu.

WhatsApp kullanıcıları artık Telegram ve iMessage gibi uygulamalarda olduğu gibi gönderdikleri mesajları düzenleyebilecekler. WhatsApp, yeni özelliğini hem Android hem de iOS kullanıcıları için kullanır kılacak.

WhatsApp’ta gönderilen mesajı düzenlemek için, sohbette düzenlenmek istenen mesaja basılı tutup seçenekler arasından “Düzenle”ye dokunmak yeterli. Ancak Telegram’dan farklı olarak bir süre kısıtlaması var. Mesaj gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenin yapılması gerekiyor.

Güncellemenin geleceği kesinleşe de ilk olarak Beta sürümünde Android kullanıcıları için gelecek. Daha sonra tüm kullanıcılar için kademli olarak tamamen kullanılabilir olacak.

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